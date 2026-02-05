Bunt Ronaldo! Postawił jeden warunek. Zaskakujące doniesienia

Cristiano Ronaldo mimo zaawansowanego wieku wciąż stanowi o sile Al Nassr. 41-latek strzela gole i jest kluczowym zawodnikiem w układance tego zespołu. Jednak w ostatnim czasie Portugalczyk zniknął - nie pojawił się na treningu i nie zagrał z Al-Riyadh, co wywołało spore poruszenie.

Protest Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej

Jak się okazuje Ronaldo nie jest kontuzjowany, ani nie ma problemów zdrowotnych. Jego absencja to forma protestu przeciwko zarządzaniu jego klubem przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) Arabii Saudyjskiej.

"A Bola" informuje, że Portugalczyk jest niezadowolony "z zarządzania jego klubem przez PIF, do którego dołączył trzy lata temu, zwłaszcza w porównaniu z traktowaniem rywalizujących drużyn, w tym Al Hilal" - czytamy. Ich największy rywal w zimowym okienku transferowym wydał niemal 100 mln euro, w tym zakontraktował Karima Benzemę z Al-Ittihad.

Media: To nie koniec protestu Ronaldo

Kiedy wydawało się, że protest Ronaldo dobiega końca, a sam zawodnik wrócił do treningów, spadła kolejna bomba. Fabrizio Romano w serwisie X udostępnił aktualizację w tej sprawie.

"Cristiano Ronaldo pozostaje niedostępny w następnym meczu Al Nassr z Al-Ittihad w piątek. Jak ujawniono w poniedziałek, nie było żadnych problemów z personelem ani kierownictwem Al Nassr, żadnych kontuzji, żadnych problemów ze sprawnością fizyczną. Zniesmaczenie zarządzaniem PIF-u niektórymi klubami SPL" - napisał dziennikarz.

Media: Wtedy Ronaldo wróci na boisko

Na temat tego, co się dzieje w lidze saudyjskiej skomentował Alvaro Medran z Al-Ettifaq. "Pomocnik przekazał, że coś dziwnego dzieje się ze strony PIF. Widzimy, jak Al-Hilal wydaje pieniądze i zawiera umowy, podczas gdy po drugiej stronie Cristiano jest zły i odmawia gry. Jest coś ukrytego, o czym nie wiemy'" - stwierdził, cytowany przez flashscore.pl.

Więcej informacji na temat absencji Ronaldo przekazali dziennikarze "A Bola", którzy podkreślają, że pojawiły doniesienia o znacznych opóźnieniach w wypłatach wynagrodzeń w Al Nassr. "Cristiano Ronaldo poczeka na rozwiązanie sytuacji przed powrotem do gry. Jeśli stanie się to na czas, będzie dostępny dla Jorge Jesusa w najbliższy piątek, a konkretnie w meczu z Al Ittihad, prowadzonym przez Sérgio Conceição. Jeśli pensje nie zostaną wypłacone, Portugalczyk będzie kontynuować bojkot. W tej chwili jest to rzeczywiście najbardziej prawdopodobny scenariusz" - czytamy.

Mecz Al Nassr z Al-Ittihad zaplanowano na piątek 6.02 o godz. 18:30. Transmisję na żywo będzie śledzić na Polsat Sport Premium 1. Po 19. kolejkach zespół Crisitano Ronaldo zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 46 pkt. Pierwszy Al-Hilal ma jedno "oczko" więcej.