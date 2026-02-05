Haniebna decyzja UEFA. Tak potraktowali reprezentacje

Rosja i Białoruś są alienowane przez dużą część świata sportu i nie uczestniczą w rozgrywkach pod egidą FIFA czy UEFA. Mowa tu o seniorskich reprezentacjach i klubach. Tymczasem do skandalicznej decyzji europejskiej federacji doszło w związku z meczami juniorskimi.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Hańba UEFA. Nie do wiary co zrobili

"Bojkot Białorusi. Estonia i Litwa zostały ukarane walkowerami przez UEFA za odmowę gry przeciwko Białorusi w grupie B1 eliminacji ME kobiet U-17. W czterodrużynowej grupie znalazła się także Malta. Mecze miały się odbyć na przełomie marca i kwietnia" - napisał na portalu X Paweł Mogielnicki z 90minut.pl.

Estończycy już w grudniu pisali o tym, że ich reprezentacja nie chce grać z Białorusią.

"Od początku szeroko zakrojonej wojny Rosji z Ukrainą rząd Estonii, Ministerstwo Kultury i Estoński Komitet Olimpijski (EOK) podtrzymują stanowisko, że rosyjscy i białoruscy sportowcy, drużyny i działacze sportowi nie powinni mieć prawa udziału w żadnych międzynarodowych zawodach sportowych" napisał portal news.err.ee.

UEFA nie jest pierwszą organizacją, która w tym temacie okrywa się hańbą. Przypomnijmy, że prezydent FIFA Gianni Infantino ostatnio bez ogródek przyznał, że możliwe jest zniesienie sankcji wykluczenia rosyjskich klubów. Spotkał się ze zdecydowaną reakcją ze strony ukraińskiego rządu.

Czytaj też: Dobre wieści z Predazzo! Tak Polska zaczęła skakanie na igrzyskach

- 679 ukraińskich dziewcząt i chłopców nigdy nie będzie mogło grać w piłkę nożną - Rosja ich zabiła. I nadal zabija innych, podczas gdy moralni degeneraci proponują zniesienie zakazu - mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy, cytowany przez portal sport.ua. O sprawie pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu.