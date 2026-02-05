Kapitalny występ reprezentanta Polski! Miał udział przy aż trzech golach

W Pucharze Turcji walka o ćwierćfinał ma dość nietypowy format. Czwarta runda jest fazą grupową. Łącznie 24 zespoły dzielone są na trzy grupy po osiem drużyn każda. Podczas losowania kluby losowane są z czterech koszyków (po dwie ekipy z każdego w jednej grupie), co jest o tyle ważne, że każdy zespół gra potem łącznie cztery spotkania, po jednym z drużyną z każdego koszyka. Do 1/4 finału wchodzą dwie najlepsze drużyny oraz dwa czołowe kluby z trzecich miejsc.

Zwycięstwo było obowiązkiem. Gaziantep szybko wziął się do pracy

Gaziantep FK, w którym gra Kozłowski, po dwóch kolejkach miał na koncie zwycięstwo (1:0 z Kocaelisporem) oraz porażkę (2:5 z Rizesporem). Dlatego właśnie wyjazdowe starcie z Keciorengucu, zespołem z tureckiej drugiej ligi, było dla nich kluczowe w kwestii zachowania szans na awans. Triumf dawał im nawet drugie miejsce i mieli wszystko w swoich rękach przed ostatnią kolejką.

Nasz reprezentant wyszedł w wyjściowym składzie i wraz z kolegami szybko pokazał, kto zamierza tu wygrać. Już w 3. minucie to po jego dośrodkowaniu padł strzał głową, który potem dobił Christopher Lungoyi, dając gościom prowadzenie. Drugoligowiec z Ankary dość niespodziewanie wyrównał już trzy minuty później, wykorzystując rzut karny. Jednak to tylko rozdrażniło Gaziantep, który wziął się mocno do pracy. Efekty nadeszły w 29. minucie. Kacper Kozłowski doskonale dośrodkował piłkę w pole karne z rzutu wolnego, a tam już czyhał Nazim Sangare, który efektownym "szczupakiem" głową trafił do bramki.

Gol bez udziału Kozłowskiego? Tylko gdy już zszedł z boiska

Polak grał świetny mecz, a kolejny tego dowód dał jeszcze przed przerwą. To właśnie on doskonale zwiódł obrońcę, a w konsekwencji został przez niego wycięty w polu karnym, co dało gościom jedenastkę. W 41. minucie na gola zamienił ją Denis Dragus. Rumun potem jeszcze raz skorzystał z podania od Kozłowskiego, choć akurat gol z 65. minuty to w większości jego zasługa. Polak dograł do niego jeszcze w okolicach linii środkowej, a Dragus wjechał z piłką w pole karne i strzałem przy bliższym słupku podwyższył na 4:1.

Trzy minuty później reprezentanta Polski nie było już na boisku. Zszedł w poczuciu świetnie wykonanej pracy. Miał udział praktycznie przy każdym golu Gaziantepu, które padły, gdy był na boisku (w 87. minucie na 5:1 trafił Muhammet Akmelek) i udowodnił, że złamanie kości śródręcza (nabawił się tego urazu w połowie stycznia) nie wpływa negatywnie na jego grę. Gaziantep zwyciężył czterema bramkami i jest dzięki temu na drugim miejscu w tabeli grupy C za Besiktasem. Choć to może się jeszcze zmienić, bo swój mecz grają Erzurumspor i Fenerbahce (po 3 pkt w tabeli na ten moment). To właśnie Fenerbahce będzie rywalem zespołu Kacpra Kozłowskiego w 4. kolejce fazy grupowej Pucharu Turcji. Odbędzie się ona w dniach 3-5 marca 2026 roku.