Wstrząsające sceny w meczu giganta. O krok od tragedii

W środowy wieczór piłkarze Galatasaray w trzeciej kolejce Pucharu Turcji zmierzyli się przed własną publicznością z zespołem Istanbulsporu. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy doszło do dramatycznie wyglądającej sceny. Groźnie zderzyli się Ahmed Kutucu, napastnik Galatasaray, oraz bramkarz rywali - Isa Dogan. Obaj upadli na boisko i potrzebowali pomocy medycznej.
Niestety Ahmed Kutucu stracił też przytomność. Błyskawicznie na pomoc mu ruszyli jego koledzy, którzy też wołali służby medyczne. Jako jeden z pierwszych do Kutucu dobiegł Baris Alper Yilmaz, który pojawił się na boisku od początku drugiej połowy. Yilmaz zachował się bohatersko - wyciągnął Kutucu język z ust, by ten nie zawinął mu się w gardle i by piłkarz się nie udusił.
Na szczęście Kutucu szybko odzyskał przytomność i opuścił boisko o własnych siłach. Dogan został zniesiony na noszach i trafił do karetki. Miał on zakrwawiony łuk brwiowy, a tureckie media potem poinformowały, że złamał kość policzkową.
"Ahmet Kutucu, który doznał strasznej kontuzji w meczu Galatasaray - Istanbulspor, na szczęście czuje się dobrze. Bramkarz Isa również został zabrany do szpitala" - napisał w serwisie X dziennikarz Bilal Cetin.
Całe to przerażające zdarzenie można zobaczyć w linku poniżej.
Galatasaray wygrało mecz 3:1 (3:0). Gole dla zwycięzców zdobyli: Mauro Icardi (6. minuta), Lucas Torreira (25.) i właśnie Kutucu (33.), a dla przegranych Mendy Mamadou (26.).
Zobacz także: Trzęsienie ziemi w Legii! 3,5 roku i koniec
Galatasaray po trzech kolejkach z kompletem dziewięciu punktów prowadzi w grupie A Pucharu Turcji. W następnej kolejce tych rozgrywek zagra dopiero 4 marca – na wyjeździe z zespołem Alanyaspor.