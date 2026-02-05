"Szczęśliwego Wołynia", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939" - takie rzeczy wypisywał Mychajło Mudryk do Polaków na czacie w grze Counter Strike 2. O tej sprawie aż huczy w Ukrainie i Polsce.

Cezary Kucharski reaguje na zachowanie Mychajło Mudryka. Jego słowa dotarły do Ukraińców

W ukraińskim serwisie sport24.ua ukazał się artykuł dotyczący reakcji Cezarego Kucharskiego na zachowanie gracza Chelsea oraz całą tę aferę." Były napastnik reprezentacji Polski ostro potępił Mudryka po spięciu z Polakami" - czytamy. A co dokładnie zrobił 53-latek?

Zamieścił wymowny wpis w serwisie X: "Mudryk to nie Szewczenko! Ekscytacja i oburzenie głupotą piłkarza jest większe niż (poniedziałkowa - red.) poważna zapowiedź Infantino z FIFA o przywróceniu (Rosjan - red.) do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Nauczcie lepiej Mudryka historii, że w 1939 nie było wolnej Ukrainy! ".

17-krotny reprezentant kraju do tekstu dodał grafikę z wypowiedzią Andrija Szewczenki, szefa ukraińskiej federacji, który dziękował Polsce za wsparcie w obliczu pełnoskalowej inwazji przeprowadzonej przez Rosję.

Tak Mychajło Mudryk zareagował na aferę, którą wywołał

- Moje stanowisko jest bardzo proste. Wielkie podziękowania należą się tej części polskiego społeczeństwa, która szczerze wspiera Ukraińców - mówił Mudryk. - Jednak ciągle słyszę i widzę, jak niektórzy Polacy traktują Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy obecnie mieszkają w Polsce - dodał. Na jego internetowe odzywki zareagował m.in. były piłkarz Cracovii Ołeksij Dytiatiew, a nawet rosyjskie media. Ponadto platforma Faceit "zbanowała" go na cztery tygodnie za jego wpisy na czacie.

Mychajło Mudryk od trzech lat jest zawodnikiem Chelsea, dla której ostatni mecz rozegrał w listopadzie 2024 r. Potem został zawieszony za pozytywny wynik testu dopingowego, a sprawa nie została w pełni rozstrzygnięta do dziś. Ponadto 25-latek ma na koncie 28 występów w reprezentacji Ukrainy.