Oto co zrobił sędzia w meczu Barcelony. "Zupełnie nie na miejscu"

FC Barcelona awansowała do półfinału Pucharu Króla. Zespół Hansiego Flicka pokonał 2:1 drugoligowe Albacete po golach Lamine'a Yamala i Ronalda Araujo. W 87. minucie Javi Moreno zdobył bramkę kontaktową, ale Albacete nie zdołało wyrównać przed końcem drugiej połowy. W samej końcówce Albacete było bardzo blisko strzelenia drugiego gola, ale wtedy świetnie zareagował Gerard Martin, który wybił piłkę z okolicy linii bramkowej. Choć od tego meczu minęły dwa dni, to wciąż w hiszpańskich mediach unoszą się kontrowersje.

Nietypowy gest sędziego po reakcji gracza Barcelony. "Nie na miejscu"

Tym razem chodzi o zachowanie głównego sędziego, którym był Jose Luis Munuera Montero. Gdy Martin wybił piłkę i zapobiegł stracie drugiego gola przez Barcelonę, to sędzia uniósł ręce do góry. "Z pozycji Barcelony oburzenie może wynikać z hipotezy, że Munuera miał zacząć świętować drugiego gola Albacete. Bardziej wrażliwi w Realu Madryt z kolei interpretują to jako gest instynktowny" - pisze serwis 3cat.cat.

Do sprawy odniósł się były hiszpański sędzia Xavier Estrada Fernandez w programie "Gol a gol".

- Różni sędziowie wysyłali mi to nagranie. Przypomniało mi to jedną sytuację z Premier League. To było strasznie nie na miejscu. Myślę, że podświadomość płata mu figla, bo co innego, gdy ingerujesz w grę i się odsuwasz, a co innego, gdy unosisz ręce. Ten ruch nie ma nic wspólnego z odsuwaniem się. To stawia go w dość trudnej sytuacji, bo profesjonalnemu sędziemu bardzo trudno jest uzasadnić lub wytłumaczyć jego reakcję na boisku. Do tego jest sędzią międzynarodowym - powiedział.

Na razie nie wiadomo, czy Munuera Montero zostanie ukarany za swoje zachowanie i czy zabierze głos w tej sprawie. Sytuacja wspomniana przez Fernandeza miała miejsce przy okazji starcia Tottenhamu z West Hamem United. Wtedy Mike Dean w podobny sposób podnosił ręce i był oskarżany o kibicowanie Tottenhamowi.

"Nie możemy rywalizować ze skorumpowanym systemem", "LaLiga, wstydź się", "sędziowie nigdy nie są neutralni", "sędzia był bardzo zły, że Albacete nie strzeliło gola", "sytuacja sędziów w tym kraju jest niewiarygodna" - czytamy w komentarzach internautów po sytuacji z Munuerą Montero.

Zanim Barcelona pozna swojego kolejnego rywala w Pucharze Króla, to niebawem wróci do ligowej rywalizacji. W sobotę o godz. 16:15 Barcelona zagra u siebie z RCD Mallorca. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.