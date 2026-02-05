Hajto uderza w swojego "ulubieńca". "Pawełku, miałeś osiem lat..."

Szkoła Trenerów to inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, która edukuje obecnych i przyszłych szkoleniowców. Niedawno zakończył się kolejny kurs UEFA Pro, który daje najwyższą możliwą licencję do pracy. Wśród absolwentów tego kursu są takie osoby jak Łukasz Piszczek (GKS Tychy), Mariusz Misiura (Wisła Płock), Marek Wasiluk (asystent Marka Papszuna w Legii Warszawa), Dawid Kroczek (asystent Łukasza Tomczyka w Rakowie Częstochowa) czy Dariusz Dudka (asystent Jerzego Brzęczka w kadrze Polski U-21). Od 2021 r. dyrektorem Szkoły Trenerów jest Paweł Grycmann.

Hajto wypalił do szefa Szkoły Trenerów. "Pawełku, miałeś osiem lat"

Tomasz Hajto zaczepił Grycmana w trakcie podcastu "Polsat Futbol Cast". Były reprezentant Polski nawiązał do tego, że szef Szkoły Trenerów nie ma najwyższej licencji trenerskiej, czyli UEFA Pro.

- Odniosę się do jednej rzeczy i pozdrowię szefa Szkoły Trenerów - nie wiem, z jakiego klucza, bo ma licencję UEFA A. Zaczepił byłych piłkarzy, kazał im ego chować do kieszeni, trzymać trenerów pod prądem. Pawełku, to teraz ja ci powiem jedną rzecz. Gdy wymieniony przez ciebie Piotr Świerczewski zdobywał medal na igrzyskach w 1992 r., miałeś osiem lat. Jak ja robiłem z Piotrem awans na mistrzostwa świata, w 2002 r., miałeś 16 lat. Jak wygrywałem dwa moje pierwsze Puchary Niemiec, to miałeś 17 - powiedział.

- Pawełku, schowaj swoje ego do kieszeni, zrób licencję UEFA Pro i potem zacznij pouczać innych. Nie każdy chce być trenerem i nie każdy chce ciebie słuchać. On przyjął na kurs trenerski Hermesa (aktualny asystent Adriana Siemieńca w Jagiellonii Białystok - red.), który przeszłość ma co najmniej dziwną, był zamieszany w aferę korupcyjną. Ja mam fobię na punkcie korupcji - dodał Hajto.

Hajto już wcześniej tak robił. "Usiądź w fotelu, policz do dziesięciu"

To nie pierwszy raz, gdy Hajto publicznie zaczepia Grycmanna. Dosyć regularnie w jego wypowiedziach wraca temat braku licencji UEFA Pro u szefa Szkoły Trenerów.

- Paweł, ty zarzucasz byłym piłkarzom, że grali w piłkę, że są trochę starsi i że mówią o tym, że grali w piłkę? Jeżeli tak fantastycznie szkolimy, to gdzie jest chociaż jeden polski trener za granicą z tego młodego pokolenia? Pawełku, zrób licencję UEFA Pro, usiądź mocno w fotelu, policz do dziesięciu i zadzwoń za dwa lata do wszystkich byłych piłkarzy, bo dzięki nim masz wszystkie prace dyplomowe na UEFA A i UEFA Pro. I stąd masz wiedzę, bo na początku wiedzę miałeś zerową - opowiadał Hajto w programie "Cafe Futbol".

Hajto ma za sobą kilka lat pracy w roli trenera. Najpierw był szkoleniowcem Jagiellonii Białystok w latach 2012-2013, a potem objął GKS Tychy (2014-2015). Od czerwca 2015 r. Hajto nie pracuje już jako trener, a głównie jako ekspert i komentator.