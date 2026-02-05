Cristiano Ronaldo wyśmiany przez kibiców. Już mają tego dość

Cristiano Ronaldo opuścił ostatnie spotkanie ligowe Al-Nassr, wygrane na wyjeździe 1:0 z Al-Riyadh. Jego absencja nie wynikała jednak z problemów zdrowotnych czy decyzji trenera, tylko buntu zawodnika. Gwiazdor jest bowiem niezadowolony z działań Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej (PFI), który oprócz Al-Nassr zarządza Al-Ittihad, Al-Ahli i Al-Hilal (m.in. z faworyzowania na rynku transferowym Al-Hilal). Spekulowano, że piłkarz chce opuścić klub i przenieść się do MLS lub wrócić do Europy.

Kibice w Arabii Saudyjskiej śmieją się z Cristiano Ronaldo

Niektóre zagraniczne media pisały, że Cristiano Ronaldo opuścił klub i poleciał do Portugalii. Jeśli rzeczywiście tak było, to jego wyjazd był krótki, bo w środę znany dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że Cristiano Ronaldo powrócił do treningów z drużyną Al-Nassr.

Na reakcję kibiców wobec buntu piłkarza nie trzeba było długo czekać. Fani oskarżają pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki o niedojrzałość i nadmierne narzekanie. W środę w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia ulic Rijadu, na których można zobaczyć kpiące plakaty na latarniach ogłaszające zaginięcie piłkarza Cristiano Ronaldo.

"To 40-letni mężczyzna, który przechodzi okres nadmiernego narzekania. Jego rodzina go poszukuje" - głosił jeden z plakatów, według informacji dailysports.net.

To gest kibiców Al-Nassr, którzy są niezadowoleni z zachowania jednego ze swoich ulubieńców.

Cristiano Ronaldo trafił do Arabii Saudyjskiej zimą 2023 roku z Manchesteru United, dając początek wielkim transferom w tamtejszej lidze. Portugalczyk w czwartek, 5 lutego świętuje 41. urodziny. Dla Al-Nassr zagrał 127 spotkań, zdobył 111 bramek i miał 22 asysty. Jego bilans w tym sezonie to: 22 mecze, 18 goli i trzy asysty.

Al-Nassr po 19 kolejkach z 46 punktami zajmuje drugie miejsce w Saudi Professional League. Ma punkt mniej od lidera Al-Hilal. W następnej kolejce drużyna Cristiano Ronaldo zagra w piątek 6 lutego u siebie z Al-Ittihad FC.