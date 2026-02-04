Mudryk wywołał gigantyczny skandal w Polsce. Jego rodak aż nie wytrzymał

Mychajło Mudryk ostatnio nie może narzekać na nadmiar wolnego czasu. U piłkarza Chelsea w grudniu 2024 roku wykryto podczas testów antydopingowych meldonium. Ukrainiec czeka na finalny wyrok w sprawie, jednak od tego czasu jest zawieszony i nie pojawia się na murawie. Sam zainteresowany nie przyznał się do stosowania dopingu. Ostatnio Mudryk wywołał skandal podczas rozgrywki w jednej ze znanych gier komputerowych.

Ołeksij Dytiatjew skomentował skandal z udziałem Mudryka podczas gry w Counter-Strike 2

Mudryk w ostatnich dniach zasłynął skandalicznymi wpisami podczas gry w Counter-Strike 2.

"Szczęśliwego Wołynia", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939" - pisał zawodnik Chelsea.

Takiego zachowania nie poparł rodak Mudryka Ołeksij Dytiatjew, były ukraiński piłkarz występował w Ekstraklasie w barwach Cracovii. W rozmowie ze Sportowymi Faktami stwierdził, że jego młodszy kolega nie wie o czym mówi.

"To młody chłopak, który nie wie, o czym tak naprawdę mówi, a powtarza hasła, których jak widać, nie rozumie. Nie będę go bronił. Mogę powiedzieć Mudrykowi: podchodź do tego typu tematów mądrzej. Dobrze wiemy, że temat Wołynia budzi skrajne emocje po obu stronach. Mamy teraz trudny czas, trwa wojna. Myślę, że trzeba patrzeć do przodu, a nie do tyłu. Na temat historii trzeba rozmawiać w innym tonie, spokojniej, używać innych słów" - powiedział Sportowym Faktom Ołeksij Dytiatjew.

Mudryk został zawieszony nie tylko na boisku, ale również w grze komputerowej

Ukraiński piłkarz będzie mieć jeszcze więcej wolnego czasu. Skandaliczne zachowanie w grze komputerowej skończyło się dla niego bowiem zawieszeniem podobnie jak na piłkarskiej murawie. Ukrainiec został wykluczony z rozgrywki na miesiąc. Oto jak sam skomentował swoje zachowanie w rozmowie z Tribuną.

"Jestem bardzo wdzięczny tym Polakom, którzy szczerze wspierają Ukraińców. Ciągle jednak słyszę i widzę, jak niektórzy Polacy traktują Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy teraz mieszkają w Polsce. Czuję to nawet w drobnych rzeczach, na przykład gdy gram w Counter-Strike. Prawie niemożliwe jest wygranie z nimi meczu, bo gdy tylko próbujesz porozumieć się dla pracy zespołowej, a oni dowiadują się, że jesteś z Ukrainy, zaczynają okazywać jawny brak szacunku." - stwierdził w rozmowie z Tribuną Mudryk.

Ołeksij Dytiatjew zakończył już piłkarską karierę. Obecnie pracuje w Ruchu Lwów z grupami młodzieżowymi, jest trenerem przygotowania motorycznego. W barwach Cracovii rozegrał 75 spotkań na boiskach Ekstraklasy.