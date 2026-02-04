Polski trener może przejąć zagraniczny klub. Jest faworytem!

Bartosz Grzelak urodził się w Stargardzie Szczecińskim, ale całą dotychczasową karierę trenerską związał z zagranicą. Trzeba przyznać, że szło mu całkiem nieźle. W 2017 roku został asystentem w AIK Solna, zaś w latach 2019-2020 pomagał selekcjonerowi reprezentacji Szwecji do lat 21.

Pochodzący z Polski trener kandydatem. Może objąć utytułowany klub w "drugiej ojczyźnie"

"IF Elfsborg ogłosił, że Oscar Hiljemark opuszcza klub, aby zostać nowym trenerem Pisy w Serie A [...]. Według informacji Sportbladet klub ma obecnie listę składającą się głównie z trzech nazwisk głównych kandydatów do objęcia stanowiska głównego trenera klubu. Na liście znalazł się również były trener AIK Bartosz Grzelak" - czytamy na portalu aftonbladet.se.

Grzelak w latach 2020-2022 był pierwszym trenerem szwedzkiego klubu AIK Solna, a następnie od marca 2023 przez nieco ponad rok prowadził węgierski Fehervar. Później podpisał jeszcze kontrakt z Ujpestem, ale przygoda z tym klubem potrwała zaledwie 34 mecze.

Nazwisko Bartosza Grzelaka niejednokrotnie przejawiało się w polskich mediach w kontekście podjęcia pracy w Ekstraklasie. Był kandydatem - przynajmniej medialnym - do objęcia kilku klubów. Do tej pory 47-latek nigdy jednak w Polsce nie pracował.

Grzelak pozostaje bez pracy od maja 2025 roku. Podjęcie pracy w Elfsborgu z pewnością byłoby dla niego ciekawym wyzwaniem. Mowa o sześciokrotnym mistrzu Szwecji. Ostatni tytuł piłkarze Elfsborga zdobyli w 2012 roku.