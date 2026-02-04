Co za słowa o szefie FIFA po propozycji ws. Rosji. "Ewidentnie"

Od 2022 roku Rosja pozostaje agresorem, który odpowiedzialny jest za pełnoskalową wojnę w Ukrainie. Od tego czasu rosyjskie zespoły nie grają w rozgrywkach FIFA i UEFA. Mowa o klubach i reprezentacjach. Czy ten stan się utrzyma? Na skandaliczny pomysł przywrócenia Rosjan do gry, który zaproponował Gianni Infantino, zareagował znany ukraiński trener.

Trener nie gryzł się w język. Wprost uderza w Infantino

- Nie wiem, dlaczego Infantino wypowiedział się o powrocie Rosji na europejskie i światowe turnieje piłkarskie. Prezydent FIFA ewidentnie przyjmuje łapówki od Rosji. Myślę jednak, że społeczność międzynarodowa nie pozwoli Infantino zrealizować swoich zamiarów wobec rosyjskiej piłki nożnej. Europejczycy nie pozwolą na to w stu procentach - powiedział Jozsef Szabo. Szkoleniowiec udzielił wywiadu portalowi sport.ua.

Szabo - były trener Dynama Kijów - wprost zasugerował, że motywem tego typu wypowiedzi szefa FIFA są pieniądze. - Infantino trzeba wywieźć… Tylko nie wiem dokąd. Jak można teraz coś takiego proponować! Cały świat widzi, co Rosjanie robią na Ukrainie, a on chce się z nimi zaprzyjaźnić. Chodzi tylko o pieniądze. Dostaje tam pensję i będzie dalej walił, walił - dodał.

Czytaj też: Skandaliczne słowa Infantino o Rosji. Mocna reakcja rządu Ukrainy. "Degeneraci"

Przypomnijmy, że po skandalicznym pomyśle Infantino zareagował już między innymi Ukraiński Związek Piłki Nożnej, który zaapelował o to, by nie zmieniać stanowiska w sprawie Rosji i że powrót tamtejszych drużyn podczas trwającej wojny byłby niedopuszczalny.