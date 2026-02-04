Legia szuka ratunku. Chce reprezentanta Polski

Ofensywa Legii Warszawa spisuje się w tym sezonie bardzo słabo. Stołeczni potrafią dojść do sytuacji strzeleckich, ale marnują je na potęgę praktycznie w każdym meczu. Aktualnie mają drugą najgorszy atak w PKO Ekstraklasie z 20 zdobytymi bramkami. Mniej strzelonych goli na tylko Arka Gdynia (15).

REKLAMA

Zobacz wideo To uratuje Legię Warszawa? Kałucki: Nie liczę na cuda Marka Papszuna

Co z nowym napastnikiem Legii? Wraca jeden temat

Najskuteczniejszym graczem Legii w tym sezonie jest Mileta Rajović z siedmioma bramkami na koncie, ale tylko trzy z nich zdobył w ekstraklasie. Drugi pod względem skuteczności jest Jean-Pierre Nsame (sześć goli), który nie gra od sierpnia z powodu zerwania ścięgna Achillesa. To pokazuje skalę słabości obecnej ofensywy Legii.

Marek Papszun domaga się nowego napastnika. Miałby większa rotację, mógłby postawić na grę dwoma napastnikami. Ale Legia ma problem ze znalezieniem snajpera na rynku. To się jednak może zmienić.

Według informacji greckiego serwisu paopantou.gr na celowniku byłego mistrza Polski jest Karol Świderski. Wraca zatem temat sondowany w zeszłym roku, kiedy reprezentant Polski odchodził z Charlotte FC. Ostatecznie trafił do Panathinaikosu Ateny.

Zdaniem Greków zainteresowanie Świderskim jest poważne, ale Legia nie może dogadać się przede wszystkim z Panathinaikosem pod względem finansowym.

"Legia wyraziła zainteresowanie Świderskim, ale oferta nie była tak wysoka, jak oczekuje Panathinaikos" - czytamy.

Świderski jest otwarty na transfer. Tym bardziej że nie jest faworytem trenera Rafy Beniteza. Polski napastnik miał nadzieję na propozycje od klubów z Europy Zachodniej, z najlepszych pięciu lig Europy, ale nie wpłynęła żadna konkretna oferta. I nie wpłynie, bo okienko w czołowych ligach zakończyło się w poniedziałek.

Reprezentant Polski nie wykluczał też powrotu do Polski, ale traktował to jako plan B. Oprócz Legii zainteresowanie ma wykazywać Widzew Łódź, który wydał zimą prawie 14 mln euro na transfery.

Zobacz też: Historyczny sukces Chwalińskiej w turnieju WTA! Było 6:1, 1:6. Potem miazga

Karol Świderski strzelił w tym sezonie dziewięć goli w 30 meczach dla Panathinaikosu. Ma ważny kontrakt z Grekami do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia Polaka na pięć milionów euro.