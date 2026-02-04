Wielki powrót po 27 latach?! Niebywałe, kto chce sprowadzić Messiego

Lionel Messi niedawno przedłużył kontrakt z Interem Miami do 2028 roku i widać, że czuje się w tym klubie doskonale. W Rosario nie porzucono jednak marzeń o jego powrocie. - Pracujemy nad tym, aby Leo zagrał w Newell’s w pierwszej połowie 2027 roku - przyznał Juan Manuel Medina, wiceprezes Newell's Old Boys, w rozmowie z argentyńskim TN, podkreślając, że nie chodzi wyłącznie o sport.

Transfer Messiego? Projekt dla miasta i całej piłki argentyńskiej

Działacz Newell’s zaznaczył, że ewentualny transfer Messiego miałby wymiar znacznie szerszy. - To projekt, który wykracza poza Newell’s. To projekt dla miasta Rosario, prowincji i argentyńskiej piłki nożnej - powiedział w rozmowie z TN.

W grę miałoby wchodzić wypożyczenie Messiego z Interu Miami w trakcie przerwy między sezonami MLS. Kluczowe będą jednak warunki, jakie Newell’s będzie w stanie zapewnić legendzie futbolu. - Wszystko zależy od infrastruktury i konkurencyjnego poziomu sportowego - dodał Medina.

Działacz potwierdził również, że klub nawiązał już kontakt z otoczeniem piłkarza. - Rozmowy były, pomysł został przedstawiony, ale dziś nie ma jeszcze żadnych decyzji - zaznaczył.

Wygląda na to, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Trener Newell's - Favio Orsi - podsycił bowiem spekulacje na temat przyszłości Messiego w zeszłym miesiącu. Jego słowa pokazują wiele.

- Wszyscy w Newell's, łącznie z nami, uważają, że byłoby wspaniale, gdyby dostał szansę gry dla swojego klubu i w swoim mieście - podkreślił w wywiadzie dla ESPN.

Ostateczna decyzja należy do Messiego

O możliwym powrocie Messiego do Rosario mówił wcześniej także były prezes klubu Ignacio Astore, który nie ukrywał, że Newell’s zawsze będzie otwarty na taki scenariusz, nawet jeśli miałby on obejmować zaledwie kilka spotkań.

Zielone światło dla transferu miał już dać prezes Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej AFA, Claudio Tapia. Sam Messi nie odniósł się jednak jeszcze publicznie do doniesień.

Czy w 2027 roku kibice w Rosario zobaczą Messiego w koszulce Newell’s Old Boys? Na razie to ambitny plan, ale jak pokazują ostatnie wypowiedzi działaczy, nie można wykluczyć, że się powiedzie. Gdyby to doszło do skutku, to Argentyńczyk wróciłby po 27 latach do klubu, w których stawiał pierwsze piłkarskie kroki przed przenosinami do FC Barcelony.