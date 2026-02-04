Media: Przyszłość Siemieńca jest przesądzona. "Szykują go"

Adrian Siemieniec zrobił furorę w Polsce, podbijając ekstraklasę z Jagiellonią Białystok. Od razu wyciągnął ją z dołka i uratował jej byt na najwyższym poziomie w 2023 r. Rok później zdobył mistrzostwo kraju. Zaskakiwał piłkarską Europę, udało mu się też ugruntować pozycję Jagiellonii w polskiej czołówce. Niewykluczone, że dalszym krokiem w jego karierze trenerskiej będzie klub z silniejszej, zagranicznej ligi.

Oto, co czeka Siemieńca. "Będzie pierwszym"

Póki co, Siemieniec jest trenerem Jagiellonii i na pewno nim będzie do końca sezonu. Klub ma jeszcze możliwość przedłużenia kontraktu o jeden sezon. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski już zadeklarował w imieniu klubu chęć skorzystania z klauzuli. Mówił w rozmowie z Interią, że sprawa jest dla niego oczywista.

Niewiadomą pozostaje, czy sam Siemieniec będzie chciał skorzystać z opcji pozostania w Białymstoku. Niepewność pojawiła się w momencie, kiedy nawiązał współpracę z agencją SEG. Jej klientami są m.in. Pep Guardiola, Robin van Persie i Erik ten Hag. W Jagiellonii traktują to jako krok do profesjonalizacji swojej pracy i budowania jeszcze lepszego wizerunku na rynku trenerskim. Ale są też głosy, że ta współpraca ma przygotować Siemieńca do zmiany otoczenia. Mówiło się o zainteresowaniu trenerem ze strony Cercle Brugge.

Według "Przeglądu Sportowego Onet" wyjazd Siemieńca za granicę jest praktycznie pewny. Kwestią sporną pozostaje jedynie, kiedy to się stanie - czy po tym sezonie, czy po przyszłym, czy może dopiero w 2028 r. To młody i ambitny trener, ma dopiero 34 lata, zrobił dobre wrażenie w Lidze Konferencji. Otwiera sobie drzwi na Europę właściwie już na początku kariery.

- To jest bardzo ważne, żeby nasi trenerzy wyjeżdżali. Myślę, że pierwszym będzie Adrian Siemieniec. Podpisał umowę z międzynarodową grupą menadżerską i szykują go. Nie wiemy, czy teraz, czy latem, czy za rok, czy za dwa, ale Adrian Siemieniec jest kandydatem do wyjazdu za granicę. Remis z AZ Alkmaar, remis ze Strasbourgiem, ćwierćfinał Ligi Konferencji, druga wiosna z Jagiellonią w europejskich pucharach. To jest ważne dla Europy. Ekstraklasa jeszcze tak nie promuje - powiedział Łukasz Olkowicz w programie "Misja Sport".

Jagiellonia Białystok zaczęła rok 2025 od wyjazdowego zwycięstwa z Widzewem Łódź 3:1. W środę miała grać zaległe spotkanie u siebie z GKS-em Katowice, ale, ze względu na silne mrozy, mecz został przełożony. Najbliższym rywalem ekipy ze stolicy Podlasia będzie Motor Lublin. To spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 lutego.

W tabeli PKO Ekstraklasy Jagiellonia zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 32 punktów. Do prowadzącej dwójki, czyli Wisły Płock i Górnika Zabrze, traci tylko jeden punkt.