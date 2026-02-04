Powrót na stronę główną

Błaszczykowski wydał wyrok ws. awansu Wisły. "Musimy być gotowi"

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, by powrócić po czterech latach do PKO Ekstraklasy. Prowadzi na półmetku Betclic 1. Ligi z dość dużą przewagą nad resztą stawki. Ale w samym klubie i wokół niego nastroje są tonowane. "Biała Gwiazda" spodziewa się wymagającej wiosny. - Trzeba koncentrować się na każdym najbliższym meczu, bo można tu dużo po drodze pogubić - powiedział Jakub Błaszczykowski w najnowszym wywiadzie.
Błaszczykowski
Wisła Kraków imponowała formą i skutecznością od początku sezonu Betclic 1. Ligi. Wielokrotnie pojawiały się opinie, że reprezentuje poziom pozwalający walczyć o coś więcej w PKO Ekstraklasie. Po 19 kolejkach prowadzi w tabeli i ma dziesięć punktów przewagi nad strefą barażową. Do tego może pochwalić się najlepszym atakiem (48 strzelonych goli) i najlepszą obroną w rozgrywkach (15 straconych bramek).

Błaszczykowski tonuje nastroje ws. awansu Wisły

Choć Wisła Kraków jest po rundzie jesiennej w dość komfortowej sytuacji, to w stolicy Małopolski nie uważają, że zespół jest już jedną nogą w ekstraklasie. Zdaniem Jakuba Błaszczykowskiego piłkarze nie mogą się poczuć zbyt pewni siebie, tylko muszą wykonać wiosną konkretną pracę. Kolejne spotkania mogą być trudniejsze, a wyniki mogą mieć dużo większe znaczenie w kontekście walki o awans.

- Zobaczymy, jesteśmy na półmetku. Po pierwszym tym półroczu wygląda to naprawdę obiecująco, natomiast nikt mając 43 punkty jeszcze nie awansował do Ekstraklasy. Myślę, że teraz runda rewanżowa będzie dużo cięższa i musimy być na nią gotowi  - tonował nastroje Błaszczykowski w rozmowie z "Super Expressem".

- Trzeba koncentrować się na każdym najbliższym meczu, nie wybiegać pół roku do przodu, bo można tu dużo po drodze pogubić - dodał.

W Wiśle zdają sobie sprawę, że presja będzie rosnąć z każdą kolejką. Do tego pozostałe zespoły liczą, że będą walczyć o awans, a przy okazji będą w stanie podgryzać Wisłę. Błaszczykowski zaleca bycie uważnym w każdym meczu.

- Widzimy, że drużyny w pierwszej lidze naprawdę się mocno szykują na tę rundę rewanżową, bardzo się zbroją i wygląda na to, że będzie naprawdę ciekawa - powiedział były piłkarz Wisły i reprezentacji Polski w wywiadzie dla "SE",

Betclic 1. Liga wróci do gry już w ten weekend. W piątek Wisła Kraków zagra u siebie z walczącym o utrzymanie GKS-em Tychy.

