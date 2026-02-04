Cristiano Ronaldo trafił do Al-Nassr początkiem 2023 roku. Ówczesne zakontraktowanie na Biskim Wschodzie portugalskiego piłkarza wywołało lawinę transferową przede wszystkim z Europy do Arabii Saudyjskiej. Zawodnik, który 5 lutego skończy 41 lat rozegrał w tym klubie 127 meczów, zdobywając 111 goli i notując 28 asyst.

Bunt Cristiano Ronaldo

W ostatnich dniach jest jednak głośniej o strajku, jakiego dokonał "CR7". Legendarny piłkarz nie zagrał w meczu ligowym Saudi Pro League przeciwko Al-Riyadh w poniedziałek 2 lutego. Ba, zabrakło go nawet w kadrze meczowej drużyny. Wszystko to ma mieć związek z bierną - w ocenie Cristiano, polityce transferowej zarządu zespołu, który jest własnością PIF (Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Sadyjskiej). Dodatkowo cofnięto także uprawnienia Simao Coutinho oraz Jose Semedo, portugalskim działaczom klubu, co miało jeszcze bardziej zezłościć kapitana reprezentacji Portugalii.

Według doniesień "DefensaCentral" Ronaldo ma rozważać opuszczenie szeregów Al-Nassr po konflikcie z zarządem. Kontrakt portugalskiego napastnika zawiera bowiem klauzulę umożliwiającą mu odejście latem 2026 roku za kwotę 50 milionów euro. Piłkarz chciałby powrócić do Europy lub przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, gdzie preferowaną przez niego opcją są rozgrywki MLS.

CR7 wybrał już klub?

Hiszpański portal poszedł nawet o krok dalej informując, iż były piłkarz Realu Madryt miał już ponoć wybrać swojego przyszłego pracodawcę w USA. Nie zostało jednak sprecyzowane, o którą drużynę może chodzić.

W piątek 6 lutego Al-Nassr rozegra kolejne spotkanie w ramach ligi saudyjskiej. Ich rywalem będzie Al-Ittihad. Czy Cristiano Ronaldo także i tym razem zdecyduje się na celową absencję?