Wydali wyrok na Lewandowskiego po tym, co zrobił w meczu z drugoligowcem

Drugoligowe Albacete liczyło na to, że po raz drugi w tym sezonie sprawi niespodziankę i wyeliminuje giganta z Pucharu Króla. W 1/8 finału potknął się Real Madryt, który przegrał 2:3 z Albacete. W ćwierćfinale przedstawiciel drugiej ligi trafił na Barcelonę, ale przegrał 1:2 po golach Lamine'a Yamala oraz Ronalda Araujo. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony, ale nie strzelił gola i zszedł z boiska w 66. minucie. Wtedy w jego miejsce pojawił się Ferran Torres.

Internauci wprost podsumowali Lewandowskiego. "Jest po terminie ważności"

Lewandowski miał swoje okazje do strzelenia gola, ale ostatecznie nie pokonał bramkarza rywali. W sieci roznoszą się nagrania z jego sytuacji w meczu przeciwko Albacete. W 43. minucie Lewandowski nie trafił w piłkę wślizgiem po dośrodkowaniu od Alejandro Balde, a 15 minut później trafił prosto w środek, gdzie znajdował się bramkarz. Internauci bardzo szybko zareagowali na te nieudane zagrania Lewandowskiego.

"Ja się cieszę, że Lewandowski chociaż trafił w bramkę", "musi odejść na koniec sezonu", "on powinien cieszyć się resztą pieniędzy ze swojego kontraktu", "Lewandowski jest już po terminie ważności", "Robert powinien strzelić gola", "Lewandowski, proszę, nie żartuj sobie z tą skutecznością" - pisali kibice w mediach społecznościowych.

Tak Hiszpanie napisali o Lewandowskim. "Był ledwo widoczny"

Lewandowski nie został najlepiej oceniony przez hiszpańskie media po starciu z drugoligowcem. Dziennikarze wytknęli mu pudła we wspomnianych sytuacjach.

"Polski napastnik był ledwo widoczny w spotkaniu, ktore wydawało się idealne, żeby podreperować jego dorobek strzelecki. Nie wykorzystał żadnej z kilku okazji. Po golu Araujo Lewandowski miał szansę na powiększenie prowadzenia... Ale kopnął piłkę prosto w bramkarza" - czytamy w Hiszpanii.

Kolejna szansa dla Lewandowskiego na strzelenie goli pojawi się w sobotę o godz. 16:15, gdy Barcelona zagra u siebie z Realem Mallorka. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.