Nocny wpis Lewandowskiego niesie się po sieci. Ogłosił po meczu Barcelony

Robert Lewandowski wybiegł w podstawowym składzie FC Barcelony na ćwierćfinałowy mecz Pucharu Króla z drugoligowym Albacete (2:1), jednak nie zachwycił. "Był ledwo widoczny w spotkaniu, ktore wydawało się idealne, żeby podreperować jego dorobek strzelecki. Nie wykorzystał żadnej z kilku okazji" -tak jego występ podsumowały hiszpańskie media. Później on sam zabrał głos.

Robert Lewandowski podsumował mecz Albacete - FC Barcelona. Cztery słowa

Zrobił to na Instagramie już po zakończeniu spotkania, czyli w godzinach nocnych (ok. 23:30). "Semifinals, here we come!", czyli "Półfinały, nadchodzimy!" - taki wpis zamieścił w sieci. Do tego dodał trzy fotografie z boiska, jedną swojego zespołu oraz dwie ze sobą w roli głównej. Oczywiśce nie przeszło to bez echa, jest już niemal 120 tys. polubień i sporo komentarzy.

Akurat Lewandowski niespecjalnie przyczynił się do awansu Katalończyków do najlepszej czwórki rozgrywek. W 1/16 finału przeciwko trzecioligowej Guadalajarze (2:0) nie było go w kadrze meczowej, w 1/8 finału zagrał tylko 22 minuty z drugoligowym Racingiem Santander (2:0), natomiast przeciwko Albacete nie wyróżniał się pozytywnie podczas 66 minut spędzonych na murawie.

Robert Lewandowski jeszcze zostanie bohaterem FC Barcelony w Pucharze Króla?

Być może reprezentant Polski okaże się decydujący w kolejnych spotkaniach? Barcelona rozegra jeszcze minimum dwa, bowiem półfinał odbędzie się w formie dwumeczu. Potem może być także finał, a już do końca rozgrywek będzie ona mierzyć się z zespołami (lub zespołem) z La Ligi. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to: Deportivo Alaves - Real Sociedad, Valencia - Athletic Bilbao (te dwa starcia w środę) i Real Betis - Atletico Madryt (ta potyczka w czwartek 5 lutego).

Półfinałowego rywala w Pucharze Króla FC Barcelona pozna w losowaniu zaplanowanym na piątek 6 lutego. Z kolei na boisko wróci dzień później, gdy podejmie Mallorcę w meczu ligowym.