Koszmar Lecha w Gliwicach! Tak teraz wygląda tabela Ekstraklasy

Piłkarscy kibice rzadko mogą obejrzeć mecz Ekstraklasy we wtorkowy wieczór. Początek lutego przyniósł więc prawdziwą gratkę dla fanów Piasta Gliwice i Lecha Poznań. Rozegrany został bowiem zaległy mecz 4. kolejki, przełożony z powodu udziału Kolejorza w europejskich pucharach.

Mecz w Gliwicach pierwotnie miał odbyć się 9 sierpnia - między spotkaniami Lecha z Crveną Zvezdą w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz nie wykorzystał tego wsparcia. W Poznaniu przegrał 1:3, a w rewanżu w Belgradzie padł remis 1:1.

Piast Gliwice - Lech Poznań o zmazanie plamy

Oba kluby nie powróciły do gry po zimowej przerwie w dobrym stylu. Kolejorz niespodziewanie uległ na własnym boisku Lechii Gdańsk 1:3, a Gliwiczanie nie utrzymali prowadzenia w wyjazdowym starciu z Górnikiem Zabrze - gospodarze zwyciężyli 2:1. Zaległy mecz był okazją do zmazania plamy zarówno dla Piasta, jak i Lecha.

Oba zespoły wyszły na gliwicką murawę zdając sobie z tego sprawę. W pierwszej połowie bohaterami byli jednak bramkarze - Frantisek Plach obronił strzał Leo Bengtssona w sytuacji sam na sam, a Bartosz Mrozek nie dał się pokonać Patrykowi Dziczkowi z rzutu karnego.

Po przerwie przez długi czas oglądać można było teatr jednego aktora. Plach znów w rewelacyjny sposób powstrzymał Bengtssona, a później po raz kolejny wyszedł zwycięsko z pojedynku sam na sam - tym razem strzelał Ishak. Kolejorz powinien spokojnie prowadzić, ale bramka gospodarzy była wręcz zaczarowana.

W końcówce bohaterem Piasta został wprowadzony na ostatni kwadrans Andreas Katsantonis. Wykorzystał on idealne dośrodkowanie Jorge Felixa i pokonał Mrozka. 25-latek nie mógł liczyć na lepszy powrót do gry. W lutym zeszłego roku zerwał więzadło krzyżowe, a mecz z Lechem był pierwszym od kontuzji. Była to jedyna bramka spotkania.

Lech Poznań już bez zaległości

Tym samym odrobiona została połowa jesiennych zaległości. W środę miał odbyć się mecz między Jagiellonią a GKS-em Katowice, przełożony pierwotnie z powodu obfitych opadów śniegu w Białymstoku. Na wniosek klubów zadecydowano o ponownym przełożeniu tego spotkania. Nie rozegrano też pojedynku Radomiaka z Arką Gdynia, zaplanowanego na pierwszą wiosenną kolejkę Ekstraklasy. Winna była awaria zasilania na stadionie w Radomiu.

Niespodziewane zwycięstwo sprawiło, że Piast zrównał się punktami z Lechią Gdańsk i GKS-em Katowice. Passa Gliwiczan jest imponująca - wygrali pięć z ostatnich siedmiu meczów. Lech pozostał na dziewiątym miejscu w tabeli. Strata do liderów tabeli wynosi siedem punktów - tyle, ile podopieczni Nielsa Frederiksena zdobyli w ostatnich ośmiu spotkaniach Ekstraklasy.

Tabela Ekstraklasy po meczu Piast - Lech: