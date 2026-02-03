Ukraiński gwiazdor się doigrał. Jest kara za skandaliczne słowa o Wołyniu do Polaków

Mychajło Mudryk rozmienia na drobne swój wielki piłkarski talent. Ukrainiec prezentował się znakomicie w barwach Szachtara Donieck. Trzy lata temu gigantyczne pieniądze wyłożyła na stół Chelsea. Stołeczny klub zapłacił za Mudryka aż 70 milionów euro, a skrzydłowy podpisał umowę obowiązującą do czerwca 2031 roku.

Już teraz wiadomo, że z perspektywy Chelsea był to błąd. Przeskok do Premier League okazał się zbyt wymagający. 28-krotny reprezentant Ukrainy nie radził sobie w lidze angielskiej, a co więcej - w grudniu 2024 roku wpadł na dopingu. W jego organizmie wykryto meldonium. Choć Mudryk utrzymuje, że jest niewinny, został zawieszony i od ponad roku nie pojawił się na boisku.

Skandaliczne zachowanie Mychajło Mudryka

Ukrainiec zamienił grę w piłkę na grę na komputerze. Szczególnie upodobał sobie Counter-Strike'a 2. Dane zebrane na platformie Faceit wskazują, że w ubiegłym roku rozegrał aż 616 meczów. Każdy może trwać nawet godzinę. Ostatnie występy Mudryka na wirtualnych arenach przyniosły jednak kolejny skandal z nim w roli głównej.

W jednej z rozgrywek mierzył się z rywalami z Polski. Na czacie pojawiły się wiadomości nakłaniające Ukraińca do powrotu na boisko. Taka zaczepka podziałała na 25-latka jak płachta na byka. "Szczęśliwego Wołynia", "na następnej mapie Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku" czy "1939 na następnej mapie" - oto odpowiedzi Mudryka.

Mychajło Mudryk z podwójnym banem

Polacy nie pozwolili, by tak skandaliczne zachowanie uszło Mudrykowi płazem. Jak podaje portal Dailysports.net, wiadomości wysłane przez Ukraińca zostały zgłoszone do administracji. Ta zadziałała szybko. Faceit zadecydował, że 26-latek został zawieszony na cztery tygodnie. Przez ten czas nie może korzystać z platformy.

Tym samym Mudryk nie tylko nie może profesjonalnie uprawiać sportu, ale też został wykluczony na miesiąc z gry w Counter-Strike'a 2. Ukrainiec musi znaleźć sobie nowe zajęcie do zabijania czasu. Dobrym wyborem byłoby takie hobby, które nie wywołuje aż tak skrajnych emocji.