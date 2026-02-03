W Rosji zawrzało po słowach Infantino. Stan najwyższej gotowości

- Ten zakaz niczego nie osiągnął, stworzył jedynie więcej frustracji i nienawiści - wypalił Gianni Infantino w rozmowie z Yaldą Hakim, dziennikarką Sky News. W ten sposób odpowiedział na pytanie o konieczność zniesienia zawieszenia Rosji w rozgrywkach międzynarodowych. Ukraińcy, którzy od lutego 2022 roku są atakowani zbrojnie przez Rosję, błyskawicznie zareagowali. "Ukraiński Związek Piłki Nożnej apeluje do FIFA i jej prezesa, aby nie zmieniali stanowiska władz piłkarskich w sprawie wykluczenia Rosjan z zawodów piłkarskich podczas trwającej wojny" - napisał Ukraiński Związek Piłki Nożnej w specjalnym oświadczeniu na Facebooku.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Kubica odciska dłoń! Wielka chwila na Gali Mistrzów Sportu

Kreml reaguje na słowa Infantino

Słowa Infantino skomentował teraz Kreml. - Trzeba było o tym pomyśleć już dawno. A tak naprawdę nigdy nie było wskazane, by upolityczniać sport. Oczekujemy pełnego przywrócenia rosyjskiej reprezentacji do rywalizacji - powiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy, bliski współpracownik Władimira Putina.

Nie tylko Pieskow, ale też inni ludzie sprzyjający Kremlowi od razu zostali postawieni w stan najwyższej gotowości. Zastępca przewodniczącego komisji ds. sportu w Dumie Amir Chamitow od razu wypalił, że Infantino jest świadomy, że światowa piłka nożna bez Rosjan nie ma sensu.

- Międzynarodowe turnieje bez Rosjan tracą jakikolwiek sens. Ludzie nie chcą oglądać rywalizacji, w której najmocniejsi uczestnicy są zawieszeni - powiedział Chamitow, zastępca przewodniczącego komisji ds. sportu w Dumie w rozmowie ze Sport Mail, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Zobacz także: Aleksandra Mirosław ogłosiła to ze łzami w oczach. To koniec!

Jeszcze dalej poszedł Roman Teriuszkow, deputowany Dumy Państwowej, który dodał, że Infantino, jest niespełna rozumu.

- Infantino demonstruje niesamowity brak rozumu. Bo kto, jeśli nie prezydent FIFA, zakazał nam przemawiać z flagą i hymnem? Może skupiłby się na działaniach, a nie na udawaniu, że nie jest od lat zaangażowany w dyskryminację Rosji - przyznał Teriuszkow, były minister kultury fizycznej i sportu obwodu moskiewskiego.