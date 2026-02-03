Gigantyczny skandal na meczu reprezentacji Polski. Zapadła decyzja

Jak poinformowało Stowarzyszenie "To My Polacy!", na barażowych i kolejnych meczach reprezentacji Polski nie będzie zorganizowanego dopingu. Taka decyzja zapadła po wtorkowym spotkaniu przedstawicieli stowarzyszenia z PZPN.

Koniec zorganizowanego dopingu na meczach kadry

"Dzisiaj o godzinie 10:30 miało miejsce nasze spotkanie z władzami PZPN dotyczące zorganizowanego dopingu na meczach barażowych. Przekazano nam informacje, że dalsza współpraca w obecnej formie nie będzie kontynuowana" - przekazało stowarzyszenie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do sprawy odniósł się także PZPN, potwierdzając, że doszło do spotkania, na którym zakończono dotychczasową współpracę. W opublikowanym na swojej stronie internetowej związek nie ukrywał zniesmaczenia i rozczarowania stowarzyszeniem, na które zrzuca odpowiedzialność za wydarzenia z meczu Polska - Holandia w listopadzie 2025 r.

"Decyzja ta jest konsekwencją skandalicznych i niebezpiecznych wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu kwalifikacji do MŚ 2026 Polska - Holandia, rozegranego 14 listopada 2025 roku na PGE Narodowym. W wyniku tych incydentów federacja stanęła w obliczu realnego zagrożenia zamknięcia stadionu przed kolejnymi meczami barażowymi, a finalnie została ukarana przez UEFA dotkliwą karą finansową" - przypomniał PZPN.

Przy okazji meczu z Holandią doszło do spięć pomiędzy policją a kibicami organizującymi doping. Służby nie pozwoliły wprowadzić wielkoformatowej flagi, która miała być częścią oprawy. Tłumaczyły się decyzją organizatora, który stwierdził, że flaga nie została wcześniej zgłoszona. W drugiej połowie spotkania kibice zaczęli rzucać na murawę race, stwarzając zagrożenie dla piłkarzy, fotoreporterów i dzieci podających piłki. Mecz przerwano na kilka minut. PZPN stwierdził "rażące złamanie regulaminu i skrajnie niebezpieczne zachowania części osób".

- Takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Każdy mecz reprezentacji narodowej powinien być prawdziwym świętem piłki nożnej - miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich uczestników. Incydenty tego typu niosą ze sobą ogromne ryzyko: zagrożenie bezpieczeństwa, straty wizerunkowe i ryzyko utraty możliwości kibicowania polskiej drużynie. Nie możemy na to pozwolić. Reprezentacja Polski zasługuje na doping, który jednoczy, a nie dzieli - powiedział Adam Kaźmierczak, wiceprezes związku ds. organizacyjno-finansowych.

Sama oprawa wywołała sporo kontrowersji. W sieci pokazano w kolejnych dniach wzór oprawy - zarzucano, że to była grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Agresywnie wyglądający biały orzeł na biało-czerwonej fladze, trzymający w łapach baner z hasłem "Do boju Polsko!", miał zamkniętą koronę. Zwracano uwagę, że korona w oprawie przypomina rosyjską. W tamtejszym godle także jest zamknięta, podczas gdy w godle Polski jest ona otwarta.

To jednak nie przeszkadzało urzędnikom z Pałacu Prezydenckiego, którzy postanowili wyświetlić grafikę z oprawy na swoich murach. W kolejnych tygodniach oprawa krążyła między poszczególnymi grupami kibicowskimi w Polsce, pojawiała się na różnych meczach.

Natomiast skandal z rzucanymi racami był powszechnie krytykowany, nic nie usprawiedliwiało kibolskiego, chuligańskiego wybryku. W jednej chwili zatarto dobre wrażenia z dopingu zbudowane w pierwszej połowie meczu.

Półfinałowy mecz baraży o mundial Polska - Albania odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Zwycięzca meczu zagra pięć dni później na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.