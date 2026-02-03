Ukraiński gwiazdor nagle zaczął grozić Polakom. Padło: "Wołyń"

Mychajło Mudryk był wielkim talentem ukraińskiej piłki. Zimą 2023 roku Ukrainiec zamienił Szachtar Donieck na Chelsea za 70 milionów euro. "The Blues" postanowili podpisać z Ukraińcem wieloletni kontrakt, co nie okazało się dobrym pomysłem. U Mudryka w grudniu 2024 roku wykryto podczas testów antydopingowych meldonium. Zawodnik wciąż czeka na ostateczny wyrok. Nie przyznał się do świadomego stosowania dopingu. Mimo nieobecności na piłkarskim boisku o Mudryku co jakiś czas jest głośno za sprawą pozaboiskowych sytuacji.

Mudryk szaleje w świecie Counter-Strike 2

Mudryk w trakcie przerwy od piłki nożnej jest aktywnym graczem Counter-Strike 2. Według danych serwisu faceit.com zajmującego się przeprowadzaniem tzw. "rankingowych" gier Ukrainiec w poprzednim roku rozegrał 616 meczów. Potyczki trwają nawet do godziny.

Mudryk zaatakował Polaków. Nawiązał do rzezi wołyńskiej

Ostatnie potyczki Mudryka w świecie Counter-Strike 2 wywołały spory skandal. Ukrainiec mierzył się z rywalami z Polski, a jeden z nich zamieścił na platformie Twitch fragmenty rozmów, które wymieniali między sobą zawodnicy. Jeden z Polaków "zachęcał" Mudryka do powrotu na piłkarskie boisko. Prowokacja wywołała u piłkarza Chelsea spore emocje, Ukrainiec w odpowiedzi stanowczo przekroczył granicę.

"Szczęśliwy Wołyń", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939" (nawiązanie do dnia wybuchu II wojny światowej) - tak skandaliczne wpisy zamieścił Mudryk, o czym poinformował polski streamer gmaikelo.

Potwierdzono już, że Mudryk naprawdę był autorem tych wpisów i nikt się za Ukraińca nie podszywał. Piłkarz Chelsea może zostać ukarany czasowym zakazem gry. Póki co Mudryk nie odniósł się do skandalicznej sytuacji.

Wpisy Mudryka były absolutnie skandaliczne. W Wołyniu i na sąsiednich obszarach doszło do czystek etnicznych, których ukraińscy nacjonaliści dokonali na ludności polskiej w latach 1943–1945. Historycy szacują, że śmierć poniosło wówczas nawet 100 tys. Polaków.