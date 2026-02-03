Media: Messi zaczął rozmowy ws. transferu

Leo Messi ma za sobą udany rok w barwach Interu Miami, poprowadził go do zdobycia mistrzostwa w Major League Soccer. Pojawiały się sugestie, że to mógł być jego ostatni rok w amerykańskiej lidze, że Argentyńczyk mógłby wrócić do Europy, bo wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom. Chętnych zapewne by nie brakowało.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Sensacyjne wieści ws. Messiego. Ma negocjować transfer

Był moment, kiedy łączono Messiego z powrotem do FC Barcelony, ale na plotkach się skończyło. Argentyńczyk nie wyobraża sobie powrotu, kiedy klubem rządzi Joan Laporta. Jest z nim w bardzo chłodnych relacjach po tym, jak był zmuszony odejść z "Blaugrany" w 2021 r. Dwuletni epizod w Paryżu nie był już tak owocny. Messi przyznawał otwarcie, że on i jego rodzina nie czuli się zbyt dobrze w stolicy Francji, więc można wykluczyć powrót do Paris Saint-Germain.

Zobacz też: Zalewski tylko na to czekał! Bohater wielkiego finału dołącza do giganta

Pojawiła się możliwość wyboru jeszcze jednego europejskiego kierunku, ale ten wybór byłby absolutną sensacją. Według tureckiej telewizji A Spor przedstawiciele Galatasaray Stambuł podjęli próby namówienia Messiego na transfer. Zainteresowanie Turków ma być naprawdę duże, są zmobilizowani, by przekonać legendarnego Argentyńczyka.

Więcej szczegółów ujawnił turecki dziennikarz, Levent Tuezemen. Według niego Messi postawił warunki, które brzmią wręcz zaskakująco. Argentyńczyk miał zażądać, by grać tylko w meczach domowych Galatasaray. Dziennikarz przekonywał też, że negocjacje prowadzone są w dość szybkim tempie, a klub ze Stambułu ma obecnie analizować możliwość spełnienia wymogów Messiego.

Prezes Galatasaray jest zdania, że kondycja finansowa klubu jest na tyle dobra, że może pozwolić sobie na krótkoterminowe zakontraktowanie Argentyńczyka.

- Nie da się żyć bez marzeń. Postawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Nasza sytuacja finansowa pozwala nam bez problemu pytać o Messiego. Podnieśliśmy nasz poziom, umocniliśmy swoją pozycję finansową - powiedział w rozmowie ze stacją beIN Sports prezes Galatasaray, Dursun Ozbek.

Leo Messi ma ważny kontrakt z Interem Miami do końca 2028 r. W tym roku skończy 39 lat.