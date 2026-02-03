Oto nowy klub Karima Benzemy. Hit nad hity

Od 2023 roku Karim Benzema gra w Arabii Saudyjskiej. Francuz przeniósł się z Realu Madryt do Al-Ittihad, gdzie - według nieoficjalnych źródeł - miał zarabiać ponad 100 milionów euro rocznie. W tym czasie rozegrał 83 spotkania w barwach saudyjskiego klubu. Zdobył w nich 54 bramki, a do swojego dorobku dołożył jeszcze 17 asyst. Jego umowa z tym klubem obowiązywała do czerwca 2026 roku, ale w ostatnich tygodniach nie grał, gdyż "zbuntował się" po "upokarzającej" ofercie przedłużenia kontraktu. Według medialnych doniesień napastnik miałby przez ostatnie pół roku grać za darmo, ale uzyskałby 100 procent praw do własnego wizerunku.

Bunt Karima Benzemy doprowadził do transferu

To sprawiło, że Karim Benzema miał ogłosić, by nie brać go pod uwagę w kolejnych meczach. "Karim Benzema wciąż nie planuje powrotu do kadry meczowej, podczas gdy nowa umowa Al-Ittihad obejmuje jedynie prawa do wizerunku" - ogłosił Fabrizio Romano, o czym pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Tę sytuację wykorzystał inny klub z Arabii Saudyjskiej. "PILNE: Karim Benzema podpisał kontrakt z Al-Ittihad jako nowy zawodnik Al-Hilal, here we go" - poinformował w serwisie X Fabrizio Romano.

"Były zdobywca Złotej Piłki opuszcza Al-Ittihad, aby dołączyć do projektu Inzaghiego w Al-Hilal ze skutkiem natychmiastowym. Benzema zgodził się dziś wieczorem na wszystkie warunki" - dodał we wpisie w poniedziałek 2 lutego.

Saudyjski klub potwierdził doniesienia

Wieczorem klub potwierdził te doniesienia. "Francuska gwiazda Karim Benzema dołącza do Al-Hilal" - napisano w komunikacie.

"Benzema jest uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy na świecie, który przyczynił się do zdobycia 34 tytułów z klubami, w których grał. Należą do nich pięć tytułów klubowego mistrza świata, pięć tytułów Ligi Mistrzów UEFA i cztery tytuły mistrza La Liga z Realem Madryt. Zdobył również cztery tytuły w Ligue 1 z Lyonem. Benzema rozegrał również 97 meczów międzynarodowych w reprezentacji Francji, w tym wygrał Ligę Narodów UEFA i uczestniczył w mistrzostwach świata. Na poziomie indywidualnym Karim zdobył Złotą Piłkę i nagrodę UEFA dla najlepszego piłkarza w Europie, a także był najlepszym strzelcem w wielu międzynarodowych rozgrywkach" - dodano.

Po 19. kolejkach Al-Hilal plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 47 pkt. Jedno "oczko" mniej ma Al Nassr Cristiano Ronaldo. Al-Ittihad zajmuje szóstą lokatę ze stratą 13 pkt do lidera.