32 - tyle razy w swojej historii FC Barcelona wygrała rozgrywki Pucharu Króla. Żaden inny zespół nie może się z nią równać pod tym względem. Po raz ostatni Barcelona dokonała tego w sezonie 24/25, gdy pokonała w finale 3:2 Real Madryt po golach Pedriego, Ferrana Torresa i Julesa Kounde. Teraz zespół Hansiego Flicka zagra w ćwierćfinale Pucharu Króla z drugoligowym Albacete, które w poprzedniej rundzie dokonało sporej sensacji i wyeliminowało Real Madryt (3:2) w debiucie Alvaro Arbeloi.

Lewandowski zagra od początku w Pucharze Króla. Flick zdecydował ws. Szczęsnego

Barcelona podejdzie do spotkania z Albacete ze sporym osłabieniem. W kadrze na to spotkanie zabraknie Raphinhi, który przeciążył mięsień przywodziciela i został zmieniony przez Flicka w przerwie sobotniego meczu z Elche (3:1). - Szczerze mówiąc, nie jestem z tego zadowolony - mówił Flick o absencji swojej gwiazdy na przedmeczowej konferencji prasowej.

Czy w Pucharze Króla wystąpi Wojciech Szczęsny? Warto przypomnieć, że przy okazji starcia z CD Guadalajarą (2:0) między słupkami stanął Marc-Andre ter Stegen, do czego mocno przyczynił się Polak. W starciu z Racingiem Santander (2:0) w bramce był już Joan Garcia. Szczęsny znów będzie rezerwowym w tych rozgrywkach, co Flick przyznał podczas gali dziennika "Mundo Deportivo".

Przy okazji spotkania z Albacete nie zabraknie rotacji. Prawdopodobnie Lamine Yamal rozpocznie spotkanie z ławki rezerwowych, a w jego miejsce pojawi się Roony Bardghji. W roli prawego obrońcy wystąpi Joao Cancelo, a w środku pola zapewne zagra duet Marc Bernal - Marc Casado. Wszystkie hiszpańskie media uważają, że w roli napastnika od początku wystąpi Robert Lewandowski.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Albacete:

"AS": Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Marc Bernal - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

"Sport": Joan Garcia - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin - Marc Bernal, Marc Casado - Lamine Yamal, Roony Bardghji, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

"Marca": Joan Garcia - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin - Marc Casado, Marc Bernal - Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

Relacja tekstowa na żywo z meczu Albacete - FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla będzie dostępna do śledzenia we wtorek o godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.