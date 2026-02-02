Niewiarygodne, jak ośmieszyli legendę futbolu. Poznajesz?

Radamel Falcao przyczynił się do porażki reprezentacji Polski na mistrzostwach świata 2018 i jej szybkiego odpadnięcia. Zdobył bramkę przeciwko Biało-Czerwonym w meczu, który Kolumbia ostatecznie wygrała 3:0. Mimo wszystko nasi rodacy darzą go sympatią. W przeszłości grał z Kamilem Glikiem w jednym klubie (AS Monaco). Ma też powiązania z Polską, dzięki... żonie Lorelei Taron, której dziadek pochodzi znad Wisły. Falcao kochają też w Kolumbii, ale sposób, w jaki ostatnio mu to okazali, nie był najlepszy. Delikatnie mówiąc.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Radamel Falcao uwieczniony w ojczyźnie. Internauci wyśmiali pomnik

Napastnik rozegrał aż 105 meczów w kadrze seniorskiej. Udało mu się strzelić 36 goli. Nic więc dziwnego, że zyskał szacunek rodaków. Nie tak dawno w jego rodzinnej miejscowości Santa Marta w Kolumbii wzniesiono pomnik. Za jego pomocą chciano oddać mu hołd. Wydaje się jednak, że nie wszystko wyszło zgodnie z planem. Wprawdzie statua powstała, ale nie do końca przypomina Falcao, a miała go odwzorować. Postać ma nieco zniekształconą twarz i raczej nie jest podobna do piłkarza. Dodatkowo znajduje się na nieco krzywym podeście, co uroku jej nie dodaje.

Pomnik wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych i stał się obiektem... drwin. "Tak, dobrze widzicie, ten pomnik ma go przypominać", "Może jak zmrużysz oczy, to go tam zobaczysz", "W Kolumbii odsłonięto pomnik ku czci Radamela Falcao, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest on aż tak podobny. Co się z nim stało?", "To ogromny gest. To wyróżnienie było w pełni zasłużone. To… Powiedzmy po prostu, nie jest 'aż tak' podobne do piłkarza" - ironizowali internauci. Ba, jeden z użytkowników na X wprost stwierdził, że to jeden z najgorszych pomników upamiętniających piłkarzy w historii. W tym gronie wymienił również pomniki Leo Messiego, Cristiano Ronaldo i Alexisa Sancheza.

Zobacz też: Jest reakcja Ukrainy na skandaliczne słowa Infantino ws. przywrócenia Rosji.

Mało kto może pochwalić się takim CV

Radamel Falcao to niezwykle doświadczony piłkarz. Grał m.in. dla FC Porto, Atletico Madryt, AS Monaco, Manchesteru United czy Chelsea. W lipcu 2024 dołączył po raz pierwszy w seniorskiej karierze do kolumbijskiego klubu. Był nim Millonarios. I mimo półrocznej przerwy gra w nim do dziś.