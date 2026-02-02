Jest reakcja Ukrainy na skandaliczne słowa Infantino ws. przywrócenia Rosji

- Ten zakaz niczego nie osiągnął, stworzył jedynie więcej frustracji i nienawiści - wypalił Gianni Infantino w rozmowie z dziennikarką Sky News Yaldą Hakim. W ten sposób odpowiedział na pytanie o konieczność zniesienia zawieszenia Rosji w rozgrywkach międzynarodowych. Taki stan utrzymuje się niemal od początku napaści na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 roku. To wywołało błyskawiczną reakcję Ukrainy, która walczy z najeźdźcą na wszystkich frontach.

Gianni Infantino otwiera Rosjanom furtkę do powrotu. Jest odpowiedź Ukraińców

"Ukraiński Związek Piłki Nożnej apeluje do FIFA i jej prezesa, aby nie zmieniali stanowiska władz piłkarskich w sprawie wykluczenia Rosjan z zawodów piłkarskich podczas trwającej wojny" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

"Działania wojskowe na terytorium Ukrainy trwają, sytuacja się nie poprawiła, ataki niszczą infrastrukturę cywilną i zabijają cywilów. Rosjanie nadal wchodzą na linię frontu. Przez ciągłe ataki osiedli w całym kraju miliony Ukraińców pozostają bez światła, wody i ciepła" - dodano, odpowiadając następnie bezpośrednio na słowa Infantino.

Ukraina zupełnie inaczej niż szef FIFA postrzega wykluczenie Rosji z międzynarodowych rozgrywek. "Nie zgadzamy się z twierdzeniem, że zakaz wobec agresora nie działa. Wierzymy, że zawieszenie udziału w zawodach to skuteczna metoda nacisku na agresora. Potencjalna reintegracja każdej reprezentacji Rosji zagraża bezpieczeństwu i integralności konkurencji" - czytamy.

Rosja (na razie) nie może grać w rozgrywkach FIFA i UEFA

Na razie Rosja nie ma prawa gry w rozgrywkach międzynarodowych. Reprezentacji tego kraju nie dopuszczono do gry w Lidze Narodów, nie brała też udziału w eliminacjach mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Podobny zakaz obowiązuje w rozgrywkach UEFA, w tym w Lidze Mistrzów. Sankcje złagodzono w stosunku do współwinnych wybuchu wojny, Białorusinów.