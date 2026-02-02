A jednak! Potwierdziły się doniesienia ws. Ronaldo. Naprawdę to zrobił

Cristiano Ronaldo od nieco ponad trzech lat jest piłkarzem saudyjskiego Al-Nassr. Wydaje się jednak, że relacje na linii piłkarz - klub jeszcze nigdy nie był tak napięte. Portugalska "A Bola" ujawniła bowiem, że: "Cristiano Ronaldo jest niezadowolony ze sposobu, w jaki PIF (Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej) nim zarządza". Chodzi przede wszystkim o brak zimowych transferów, ale także cofnięcie uprawnień dwóm portugalskim działaczom Simao Coutinho (dyrektorowi sportowemu Al-Nassr) i Jose Semedo (prezesowi). Dlatego też znakomity napastnik postanowił się zbuntować.
Jak informowała "A Bola", 41-latek zagroził, że nie zagra w kolejnym meczu Al-Nassr. I rzeczywiście tak się stało. W poniedziałek 2 lutego na niespełna godzinę przed planowanym meczem z Al-Riyadh w ramach 20. kolejki Saudi Pro League dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił, że Ronaldo nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. - Wczoraj ujawniona historia została potwierdzona: Cristiano Ronaldo nie znalazł się dziś nawet na ławce rezerwowych w meczu Al-Nassr. Nie chodzi o kontuzję, ani zarządzanie formą - napisał na platformie X.
Mecz Al-Nassr z Al-Riyadh rozpoczął się o godz. 16:15 i Ronaldo faktycznie nie pojawił się nawet na ławce. W ataku wyszli natomiast jego rodak Joao Felix oraz Saudyjczyk Abdulrahman Ghareeb. Skąd u byłego gracza Manchesteru United i Realu Madryt tak radykalna postawa? Nowe fakty ujawnił madrycki "AS".
Według gazety opór Ronaldo wywołały przede wszystkim doniesienia ws. Karima Benzemy. Francuski napastnik od dłuższego czasu jest skonfliktowany z innym saudyjskim klubem - Al-Ittihad. Ostatnio pojawiły się jednak pogłoski, że w tej sytuacji miałby dołączyć do Al-Hilal, a więc największego rywala Al-Nassr i aktualnego lidera ligi saudyjskiej. - W oczach reprezentanta Portugalii zaburzyłoby to rozgrywki - możemy przeczytać.
Według "AS-a" Ronaldo uważa, że: "organ zarządzający ligą oraz Ministerstwo Sportu Arabii Saudyjskiej traktują Al-Hilal preferencyjnie", co godzi w uczciwą konkurencję. - Niezadowolenie Cristiano jest dodatkowo podsycane przez brak aktywności klubu na rynku transferowym. Bez żadnych znaczących transferów, portugalski gwiazdor chce wzmocnić składu - podsumowała gazeta.