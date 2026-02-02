To koniec?! Media: Ronaldo ma dość! Bunt w Arabii Saudyjskiej

Cristiano Ronaldo trafił do Al-Nassr w styczniu 2023 roku. Od tego czasu rozegrał w tym klubie 127 meczów, zdobywając 111 goli i notując 28 asyst. Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym ten dorobek nie zostanie w najbliższym czasie poprawiony. Wszystko przez... bunt legendarnego piłkarza.

Ronaldo niezadowolony. Bunt!

"Według informacji, jakie nasza gazeta uzyskała od źródła w Al-Nassr, Cristiano Ronaldo jest niezadowolony ze sposobu, w jaki PIF (Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej) zarządza klubem, który reprezentuje od trzech lat, zwłaszcza w porównaniu do sposobu, w jaki traktowane są konkurencyjne kluby, również zarządzane przez ten sam fundusz" - czytamy w dzienniku "A Bola"

Z tego też powodu Ronaldo nie zamierza grać w kolejnym meczu Al-Nassr, które w poniedziałek 2 lutego ma zmierzyć się z Al-Riyadh w ramach 20. kolejki Saudi Pro League.

Legendarny zawodnik ma narzekać na brak inwestycji, a menedżer klubu Jorge Jesus w zimowym oknie otrzymał jedynie 21-letniego Irakijczyka Haydeera Abdulkareema. Działania dyrektora sportowego i prezesa zarządu: Simao Coutinho i Jose Semedo (obaj to Portugalczycy) zostały ostatnio zamrożone decyzją zarządu.

"Wszystko to przyczynia się do niezadowolenia Cristiano Ronaldo, który uważa, że zarząd działa na szkodę klubu Al-Nassr, zwłaszcza w porównaniu z Al-Hilal , który jest o wiele bardziej aktywny na rynku - np. zapłacili dwa miliony euro Fiorentinie za hiszpańskiego środkowego obrońcę Pablo Mariego, a 30 milionów euro wydadzą na Kadera Meite, młodego francuskiego napastnika z Rennes" - czytamy w źródle.

Do Al-Hilal może także trafić Karim Benzema, a finalizowany ma również być transfer Saimna Bouabre z francuskiej młodzieżówki.

Al-Nassr zajmuje drugie miejsce w tabeli Saudi Pro League. Ma 43 punkty, o trzy mniej od liderującego Al-Hilal.