Media: Mioduski kupił Legii dwa awanse

Sprawa dotyczy rozgrywek 2023/24. Wtedy to zawodniczki kobiecej drużyny Legii zaczynały sezon w rozgrywkach III ligi, by już na wiosnę grać w... I lidze, a więc na drugim poziomie rozgrywek w Polsce. Jak to możliwe? I dlaczego dziennikarz Weszło przypomniał o tym w swoim najnowszym materiale?

Dariusz Mioduski kupił Legia Ladies miejsce w 1. lidze

W lutym 2024 roku poinformowano, że Legia Warszawa oficjalnie przejęła licencję, występującego w I lidze zespołu SWD Wodzisław Śląski i od nowej rundy od razu zajęła jego miejsce na zapleczu Ekstraligi.

- Tworzymy projekt, który będzie innowacyjną i przyszłościową propozycją na rynku sportowym. Piłka nożna kobiet w Polsce musi dołączyć do dynamiki jej rozwoju na całym świecie. Chcemy być impulsem do zmian, wykreowania mody i popularyzacji tej dyscypliny, dzięki wejściu na nowy poziom organizacji, sponsoringu i medialności - podkreślała na oficjalnej stronie klubu członkini zarządu Legionistki sp. z o.o. Amanda Moura Pietrzak.

W oficjalnym komunikacie nie ma śladu tego, o czym w materiale na weszlo.com wspomina Jakub Białek.

- Tak naprawdę jest to film o tym, że bogaci w polskiej piłce mogą więcej. Że bogatym PZPN pozwala na czyny, które nie mają nic wspólnego z fair-play. Które są niesprawiedliwe, odrażające, wypaczające ideę sportu - podkreśla dziennikarz Weszło. Dlaczego przypomniał tę sprawę właśnie teraz?

- Powody są dwa. Po pierwsze: dopiero w tym sezonie otrzymaliśmy oczywisty dowód, że ta fuzja jest fikcją. Po drugie: Legia Ladies na półmetku rozgrywek I ligi jest na czele tabeli (...) Prawdopodobnie przyklepią awans do Ekstraligi już za chwilę - zaznaczył Białek.

Okazuje się, że SWD Wodzisław Śląski już na początku sezonu 2023/24 groził, że ogłosi upadłość. Wtedy to pożyczka od Dariusza Mioduskiego uratowała klub ze Śląska, a sam właściciel Legii zaskarbił sobie sympatię środowiska. Na przełomie 2023 i 2024 roku klub SWD znowu miał poważne kłopoty, co wykorzystali włodarze "Wojskowych".

- W taki sposób Legia w jednym momencie, dosłownie w trakcie sezonu, awansowała o dwa poziomy rozgrywek. Czy to jest fair? Absolutnie nie - podkreślił Białek w programie "Patoliga". - Co najciekawsze, klub SWD Wodzisław Śląski nadal funkcjonuje. W tym sezonie klub ten wystawił swoją drużynę do IV ligi śląskiej i normalnie gra pod tymi samymi barwami. Jaka to fuzja, skoro oni nadal grają? - pyta Białek, a następnie zagłębia się w kwestie formalne, sygnowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. - Regulamin jest bardzo, bardzo niejednoznaczny - konkluduje dziennikarz Weszło.