Snoop Dogg i legenda futbolu kupili znany klub. Zdradził, kto może dołączyć

Swansea City nie radzi sobie najlepiej w Championship. I to mimo faktu, że do klubu płynie coraz więcej pieniędzy i staje się on coraz bardziej rozpoznawalny. Wzrost popularności to zasługa kilku znanych inwestorów. Akcjonariuszem klubu jest Luka Modrić, a od lata 2025 jest nim również Snoop Dogg. - Moja miłość do piłki nożnej jest powszechnie znana, ale to, że zostałem właścicielem klubu Swansea City, jest dla mnie czymś wyjątkowym. Historia klubu i okolicy naprawdę mnie poruszyła. [...] Jestem dumny, że jestem częścią Swansea City - mówił znany raper.

Snoop Dogg ujawnia. "Tak wygląda obecna rzeczywistość w futbolu"

Po oficjalnym przywitaniu przyszedł czas na działania. I Amerykanin faktycznie zaczął to robić. Nieco więcej opowiedział w najnowszym wywiadzie dla portalu walesonline.co.uk. Wziął udział m.in. w promocji nowych strojów klubu. - Chcę być naprawdę zaangażowany, a także pragnę poprowadzić zespół w kierunku, w którym być może jeszcze nie szedł - zaczął Snoop Dogg. Jakie cele postawił przed sobą i klubem?

- Nasz plan to wprowadzić drużynę do Premier League. By tego dokonać, potrzebne są pieniądze - tak właśnie wygląda obecna rzeczywistość w futbolu - podkreślał. Sam chce przyprowadzić kilku inwestorów do Swansea. - Chcę pozyskać umowy sponsorskie i reklamę, które uczynią z nich markę o zasięgu globalnym - zaznaczył.

Drużyna występowała w Premier League w latach 2011-2018, przez cztery ostatnie z Łukaszem Fabiańskim w bramce. Obecnie jednak znajduje się na 15. lokacie w Championship, a tylko sześć najlepszych zespołów ma szansę awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. To nie zraża Snoop Dogga. Nadal wierzy w realizacje celów jeszcze w tym sezonie. - Mimo że Swansea to projekt długoterminowy, to wciąż musimy marzyć o tej kampanii. W Championship zawsze trzeba wierzyć, że miejsce w play-offach jest żywe, trzeba marzyć - mówił.

Snoop Dogg współpracuje z Luką Modriciem w Swansea. Kto może do nich dołączyć?

Znany muzyk zdradził nieco więcej na temat inwestycji. Głównie w kwestii tego, jakie jeszcze słynne postacie mogłyby dołączyć do niego i Modricia. - Musi być dobrze dopasowany. Ja zainwestowałem, Martha (Stewart, przyjaciółka rapera - red.) zainwestowała i mój "chłopiec" Luka również. To musi być ktoś, kto wniesie coś więcej niż tylko pieniądze. Czy wnosi doświadczenie piłkarskie, znajomości, globalną markę, która przyciąga uwagę i generuje przychody - musi coś wnieść, jeśli chce zasiąść przy tym stole - podkreślił.

54-latek poświęcił też kilka ciepłych słów kibicom. - Naprawdę chcę spotkać się z fanami. To jeden z głównych powodów, dla których zainwestowałem w drużynę. Zawsze wiedziałem, że chcę zainwestować w klub piłkarski - to było moje marzenie od lat, chodziło tylko o czekanie na odpowiednią okazję. Ci kibice są pełni pasji, autentyczni i kiedy będę w Swansea, chcę usłyszeć, co mają do powiedzenia - powiedział.

Niekończąca się liczba hobby Snoop Dogga

Snoop Dogg to nie tylko wielki fan piłki nożnej, ale i sportu w ogóle. W przeszłości uczestniczył w galach WWE, był jedną z twarzy igrzysk olimpijskich 2024, a także sprawdził się w roli komentatora, bo zasiadł za mikrofonem przy okazji walki Mika Tysona z Royem Jonesem Juniorem. Poza tym podbija świat muzyki, próbuje też sił na scenie jako aktor oraz jest producentem filmowym.