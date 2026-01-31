Niedawno mierzył się z polskimi klubami. Teraz obejmie giganta z Bundesligi

Niemiecki Eintracht Frankfurt w sezonie 2025/26 spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po dziewiętnastu ligowych kolejkach "Orły" zajmują dopiero ósme miejsce w tabeli Bundesligi z 27 punktami na koncie. W Lidze Mistrzów również było źle - ekipie z Hesji nie udało się zameldować choćby w fazie play-off, a punkty zdobyli jedynie przeciwko Galatasaray (5:1) i Napoli (0:0). Szczególnie bolesne były porażki z Liverpoolem (1:5) i Karabachem Agdam w ostatniej minucie gry (2:3).

Tym samym 18 stycznia zwolniono trenera Dino Toppmoellera, a zespół tymczasowo objął Dennis Schmitt. Pod jego wodzą gra nie uległa poprawie - Eintracht przegrał dwa mecze w europejskich pucharach i jeden na ligowym podwórku, notując bilans bramkowy 3:7. W sobotę 31 stycznia po raz ostatni poprowadzi "Orły" - ich rywalem będzie Bayer 04 Leverkusen.

Hiszpan nowym trenerem Eintrachtu. Wcześniej mierzył się z polskimi klubami

Ostatecznie misję prowadzenia drużyny z Frankfurtu i wyprowadzenia jej z kryzysu powierzono 43-letniemu Hiszpanowi, Albertowi Rierze. Klub poinformował, że zanim nowy szkoleniowiec obejmie "Orły", pożegna się ze swoim aktualnym zespołem, słoweńskim NK Celje, które poprowadzi w niedzielę 1 lutego w starciu z Mariborem. Kontrakt Riery z Eintrachtem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku.

- Wybraliśmy trenera, który reprezentuje nowoczesny, intensywny i ofensywny styl gry. Ma doświadczenie międzynarodowe, jasną wizję i równie klarowne podejście do codziennej pracy z drużyną. Albert zrobił na nas wrażenie w rozmowach swoim profesjonalizmem i dobrą komunikacją. Od długiego czasu śledzimy jego rozwój i jesteśmy przekonani, że bardzo dobrze pasuje do naszego klubu - mówił na łamach oficjalnej strony klubowej dyrektor sportowy Markus Kroesche.

Riera związany był z Celje od 29 lipca 2024 roku. Z ekipą ze Słowenii dwukrotnie rywalizował w fazie ligowej Ligi Konferencji i dwukrotnie mierzył się z polskimi zespołami. W sezonie 2024/25 zremisował 3:3 z Jagiellonią Białystok, żeby następnie dojść do ćwierćfinału rozgrywek, a w bieżącej kampanii pokonał Legię Warszawa 2:1. Słoweńcy ponownie zakwalifikowali się do fazy play-off. 43-latek w zeszłym sezonie sięgnął z Celje po krajowy puchar.

Hiszpan wcześniej prowadził Olimpiję Ljubljana i Bordeaux. Co ciekawe, już w 2023 roku poprowadził Celje w siedemnastu meczach przed odejściem do Francji. Starsi kibice mogą pamiętać Rierę z kariery piłkarskiej, podczas której reprezentował m.in. barwy Manchesteru City, Espanyolu czy Liverpoolu.

