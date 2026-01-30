Powrót na stronę główną

Ronaldo się nie zatrzymuje! Tyle mu zostało do tysiąca goli

Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje w pogoni za jubileuszowym tysięcznym trafieniem w oficjalnym meczu. W piątek ponownie zbliżył się do celu, kiedy w spotkaniu z Al-Kholood zaliczył kolejne trafienie. Do upragnionej granicy brakuje mu jeszcze trochę. Poniżej zobaczycie wideo, w jaki sposób Portugalczyk tego dokonał.
Cristiano Rolando strzelił 961. gola w zawodowej karierze
Ronaldo ma na karku już czterdzieści lat, ale występami w Arabii Saudyjskiej pokazuje, że nie zatracił instynktu strzeleckiego. Tylko w tym sezonie strzelił dla swojego klubu 17 goli w 21 spotkaniach. Od momentu przybycia do Al-Nassr w 2023 roku zaliczył już 127 trafień w żółtej koszulce.

Łatwy gol po ładnej akcji. Ronaldo do tysiąca brakuje mniej bramek, niż ma lat

Jednym z głównych celów Portugalczyka, który nieuchronnie zbliża się do zakończenia kariery, jest dobicie do magicznej granicy tysiąca bramek strzelonych w oficjalnych meczach. Być może uda mu się tego dokonać jeszcze w 2026 roku, choć oczywiście nie będzie to łatwa sprawa. W spotkaniu z Al-Kholood (3:0) Ronaldo ponownie wykonał w tym celu mały krok, tym razem zdobywając gola na 1:0.

Samo trafienie było dla sportowca klasy Ronaldo formalnością, gdyż ten z pięciu metrów skierował do pustej bramki piłkę zagraną przez Joao Felixa. Na uwagę zasługuje za to cała akcja gości. Wcześniej Sadio Mane wymanewrował zagraniem dwóch rywali, podał do Angelo, a ten znakomitym podaniem wypatrzył wspomnianego Felixa. Bramkarz gospodarzy skupił swoją uwagę na Portugalczyku, dzięki czemu ten mógł w odpowiednim momencie podać futbolówkę do starszego rodaka.

Było to 961. trafienie Ronaldo w meczu o stawkę. Chociaż do wymarzonego gola numer tysiąc jeszcze trochę mu brakuje, to doszło do innego, dość symbolicznego momentu. CR7 teraz do celu potrzebuje 39 bramek, czyli mniej niż liczy sobie lat.

