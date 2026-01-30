Wylosowali pary 1/16 Ligi Europy. Polacy z trudnym zadaniem

Najlepszym zespołem fazy zasadniczej Ligi Europy okazał się Olympique Lyon, który wygrał siedem z ośmiu spotkań. Podobnym bilansem może cieszyć się Aston Villa, ale miała gorszy bilans bramkowy od Francuzów. Pewne miejsce w 1/8 finału mają też FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Braga, Freiburg i AS Roma. W play-offach zobaczymy za to m.in. Bolognę Łukasza Skorupskiego i Panathinaikos Ateny Karola Świderskiego. Z rywalizacją pożegnały się oba kluby szwajcarskie (Young Boys Berno, FC Basel), oba austriackie (Red Bull Salzburg, Sturm Graz), aż trzy holenderskie (Feyenoord Rotterdam, FC Utrecht, Go Ahead Eagles), Glasgow Rangers i OGC Nice.

Oto pary play-offów Ligi Europy

Zasady fazy play-off Ligi Europy są takie same jak w Lidze Mistrzów i Lidze Konferencji. Losowano dziś wyłącznie pary tej rundy. Zespoły z miejsc 9-10 zagrają z drużynami z miejsc 23-24, ekipy z pozycji 11-12 zmierzą się z klubami z lokat 21-22, itd. Drużyny z wyższych miejsc (9-16) to tzw. zespoły rozstawione, więc zagrają rewanże u siebie.

Bologna Łukasza Skorupskiego zmierzy się z norweskim SK Brann. Obie ekipy grały ze sobą w czwartej kolejce fazy zasadniczej. Wówczas mieliśmy niespodziewanie bezbramkowy remis. Bologna grała ponad godzinę w osłabieniu. Norwegowie potrafili w tej edycji LE wygrać z Utrechtem i Rangersami, zremisowali też z PAOK-iem i FC Midtjylland.

Panathinaikos Ateny Karola Świderskiego również będzie miał powtórkę z rozrywki, bowiem zagra z Viktorią Pilzno. Do grecko-czeskiego starcia doszło już w grudniu, wówczas także mieliśmy bezbramkowy remis, Czesi grali przez godzinę w dziesiątkę. Pilzno to na pewno niewygodny rywal i jedyna ekipa w tej edycji LE, która nie przegrała spotkania. Wygrała z Malmoe, FC Basel i AS Romą, ale zremisowała aż pięć razy, w tym z FC Porto, SC Freiburg i Fenerbahce Stambuł.

Bardzo ciekawie zapowiadają się jeszcze dwa dwumecze - Celtiku Glasgow z VfB Stuttgart i Fenerbahce z Nottingham Forest.

Pierwsze mecze odbędą się 19 lutego, rewanże tydzień później (26 lutego).

Pary fazy play-off Ligi Europy:

Dinamo Zagrzeb (23.) - KRC Genk (9.)

SK Brann (24.) - Bologna (10.)

Łudogorec Razgrad (22.) - Ferencvarosi TC (12.)

Celtic Glasgow (21.) - VfB Stuttgart (11.)

Panathinaikos Ateny (20.) - Viktoria Pilzno (14.)

Fenerbahce Stambuł (19.) - Notthingham Forest (13.)

PAOK Saloniki (17.) - Celta Vigo (16.)

Lille OSC (18.) - Crvena zvezda Belgrad (15.)

Pary 1/8 finału i dalszą drabinkę fazy pucharowej LE poznamy 27 lutego. Finał odbędzie się 20 maja na obiekcie Besiktasu Stambuł - Tupras Stadyumu.