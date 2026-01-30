Real Madryt z szansą na wielki rewanż! Oto pary 1/16 Ligi Mistrzów

Awans bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów wywalczyli Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City. Na osiem zespołów aż pięć jest z Anglii. Z kolei w lutowych play-offach zagrają m.in. Real Madryt, Inter Mediolan, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madryt, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, AS Monaco i Benfica Lizbona.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straciła swoją markę? Kosecki: W tej chwili jest rozpoznawalna tylko dzięki nim!

Znamy pary play-offów LM

Dziś w szwajcarskim Nyonie losowano wyłącznie pary fazy play-off. Zgodnie z zasadami zespoły z miejsc 9-10 mogły trafić wyłącznie na ekipy z pozycji 23-24, drużyny z miejsc 11-12, mogły trafić na rywali z miejsc 21-22, ekipy z miejsc 13-14 mogły grać z drużynami zajmującymi pozycje 19-20, a kluby z lokat 15-16 trafiały na przeciwników z miejsc 17-18. Mogło dojść do spotkań drużyn z jednego kraju. Zespoły będące wyżej w tabeli fazy zasadniczej grały rewanże u siebie.

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się dwumecz Realu Madryt z Benfiką Lizbona. To będzie szansa dla "Królewskich" na rewanż za środową bolesną porażkę w stolicy Portugalii 2:4. Benfica dobiła Real golem bramkarza, Anatolija Trubina w doliczonym czasie gry. Madrytczycy kończyli w dziewiątkę, wypadli z TOP 8. Ale Jose Mourinho zrobi wszystko, by ponownie utrzeć nosa swojemu byłemu klubowi.

Interesująco zapowiada się też mecz Borussii Dortmund z Atalantą Bergamo Nicoli Zalewskiego. Obie ekipy są w stanie zapewnić elektryzujące show. Warto też zerknąć do Francji, gdzie będziemy starcie tamtejszych gigantów - broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się z AS Monaco.

Zobacz też: Trener ogłasza po powrocie Modera. Słowa poszły w świat. "Musimy"

Jeśli chodzi o debiutantów, to FK Bodo/Glimt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Lider Serie A nie może zlekceważyć Norwegów, którzy w styczniu wygrali z Manchesterem City i Atletico Madryt, a jesienią urwali punkty Borussii i Tottenhamowi.

Z kolei Karabach Agdam Mateusza Kochalskiego zmierzy się z Newcastle United. Anglicy muszą szykować się na trudny wyjazd do Azerbejdżanu, tam punkty zgubiła Chelsea, a porażki ponieśli Eintracht Frankfurt i FC Kopenhaga. Do 79. minuty meczu przegrywał też Ajax Amsterdam. W tej edycji LM Karabach wygrał na wyjeździe z Benfiką.

Pierwsze mecze fazy play-off odbędą się w dniach 17-18 lutego. Rewanże tydzień później (24-25 lutego).

Pary fazy play-off Ligi MIstrzów UEFA:

Benfica Lizbona (24.) - Real Madryt (9.)

FK Bodo/Glimt (23.) - Inter Mediolan (10.)

AS Monaco (21.) - Paris Saint-Germain (11.)

Karabach Agdam (22.) - Newcastle United (12.)

Galatasaray Stambuł (20.) - Juventus (13.)

Club Brugge (19.) - Atletico Madryt (14.)

Borussia Dortmund (17.) - Atalanta Bergamo (15.)

Olympiakos Pireus (18.) - Bayer Leverkusen (16.)

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 27 lutego. Wówczas poznamy też całą drabinkę fazy pucharowej, aż do wielkiego finału, który odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.