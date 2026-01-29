Tak Jan Urban przygotowuje się do baraży. "Piłkarze nie wiedzą"

Reprezentacja Polski nie zdołała awansować bezpośrednio z grupowych eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku. Polscy piłkarze, po potknięciu z Finlandią w Helsinkach (1:2), musieli uznać w grupie wyższość Holendrów. Podopiecznym Jana Urbana pozostała walka w barażach, które rozpoczną się 26 marca.

63-letni szkoleniowiec w rozmowie z "TVP Sport" opowiedział o tym, jak wygląda okres między zakończeniem gry w grupie a barażami. W ocenie Urbana jest to zupełnie inny, specyficzny czas, w którym wszystko dzieje się dynamicznie.

- Zimą praca z reprezentacją polega na obserwacjach i analizie występów zawodników oraz decyzji, gdzie w danym tygodniu jechać. Człowiek żyje na walizkach, a sytuacja zmienia się dynamicznie. Dziś ktoś jest podstawowym graczem, by za chwilę stracić miejsce albo odwrotnie. Jesienią, kiedy graliśmy co miesiąc, wszystko działo się szybciej. Od listopada do końca marca reprezentacje mają martwy okres, dlatego w grudniu i w styczniu jest spokojniej. Byłem we Włoszech i w Turcji, teraz zacznie się intensywniejszy okres - podkreśla selekcjoner.

Za kadencji urodzonego w Jaworznie trenera Polska nie przegrała jeszcze spotkania. Cztery zwycięstwa i dwa remisy (z Holandią) pozwoliły Biało-Czerwonym awansować do baraży. Przed nimi istotne jest, aby przyjrzeć się możliwie jak największej liczbie podopiecznych. O tym doskonale zdaje się wiedzieć opiekun polskiej drużyny.

- Nie odwiedzam piłkarzy, tylko oglądam ich na żywo na boisku. Jeśli chcę porozmawiać, dzwonię. Czasem jest okazja się spotkać, ale w większości przypadków na mecze kadrowiczów przyjeżdżam bez zapowiedzi. Dzwonimy tylko, jeśli nie mamy pewności, czy ktoś zagra – wtedy o to pytamy, żeby nie jechać na darmo. Piłkarze często nie wiedzą, że ktoś ze sztabu ogląda ich z wysokości trybun - zaznaczył Urban.

26 marca Polacy na PGE Narodowym podejmą Albanię w meczu półfinałowym baraży o awans na mundial. W przypadku zwycięstwa mecz finałowy nasza reprezentacja zagra na wyjeździe przeciwko Szwecji bądź Ukrainie. Nasi wschodni sąsiedzi zdecydowali, że taki mecz może odbyć się w Hiszpanii.