Była godzina 16:58 kiedy ogłosili transfer Polaka. Wielki powrót

Mateusz Bogusz, 25 stycznia 2025 roku, opuścił Los Angeles FC na rzecz ligi meksykańskiej. Polak, za kwotę 8,5 mln euro, został zawodnikiem Cruz Azul. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o buncie Polaka, który miał zaprzestać treningów z drużyną. Takie zachowanie miało być motywowane chęcią wymuszenia transferu. 24-latek nie odnalazł się w Meksyku. Przez rok rozegrał 39 spotkań, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował siedem asyst. Takie statystyki zdecydowanie odbiegały od tego, co pokazywał w Kalifornii.

Jak informował przed paroma dniami Mateusz Gaweł ze "Sport.pl", 5-krotny reprezentant Polski miał udać się na testy do Houston, które było zainteresowane jego zakontraktowaniem. W czwartek, 29 stycznia, klub z Teksasu oficjalnie poinformował o transferze Polaka.

Na temat pozyskania 24-letniego piłkarza wypowiedział się Pat Onstad, prezes Houston Dynamo. "Mateusz to wszechstronny napastnik wkraczający w szczyt swojej kariery, który natychmiast wzmocni nasz atak w tym sezonie. Doskonale pasuje do naszego systemu, zapewniając jakość i możliwość kończenia ataków na wiele sposobów, a także bezinteresowną etykę pracy w obronie. Mateusz idealnie wpisuje się w profil zawodników, których sprowadzamy do Houston – to dobry profesjonalista, który znajduje sposoby na zwycięstwo. Chcemy serdecznie powitać Mateusza i jego żonę Wiktorię w Houston" – powiedział, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Za transfer Polaka Houston Dynamo miało zapłacić ok. sześć mln dolarów kwoty podstawowej oraz kolejne cztery miliony w bonusach, choć oficjalnie nie podano tej informacji. Reprezentant Polski podpisał kontrakt do końca sezonu 2027/28 z opcją przedłużenia o dwa lata.

Bogusz karierę za Oceanem rozpoczął w Los Angeles w marcu 2023 roku. Przełomowym rokiem dla piłkarza był 2024, kiedy to zdobył 20 bramek we wszystkich rozgrywkach. Ten wynik był jednocześnie piątym w historii klubu, jeśli chodzi o przekroczenie 15 trafień w jednym sezonie.