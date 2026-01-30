Polacy wywołali skandal w Hiszpanii. Nagle przyznali im rację

"Obiekt oddany do użytku w połowie lat 70. od lat nie przechodzi przeglądów technicznych. Z trybun odłamują się kawałki betonu, woda kapie kibicom na głowy z dachów, w toaletach nie ma drzwi, a czteroletniemu chłopcu zdarzyło się kiedyś wpaść tam w dziurę i porządnie się poranić" - pisał na Sport.pl Michał Trela o Estadio de Vallecas w Madrycie.
Gdy na obiekt, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Rayo Vallecano, przybyli piłkarze i pracownicy Lecha Poznań, te słowa szybko się potwierdziły. Nagranie z szatni gości udostępnione przez poznański klub szybko obiegło media społecznościowe i wywołało burzę w Hiszpanii.
"Na początku można było zobaczyć ścianę tekturowych pudełek, w których dostarczono wodę. Ponadto groteskowo wyglądały przygotowane przez gospodarzy ręczniki oraz pomieszczenie taktyczne dla trenerów. Nie dość, że nie było w nim światła, to można było usiąść jedynie na "szkolnej ławce" bądź plastikowym krześle, podobnym do "ogrodowego" - pisaliśmy na Sport.pl.
Do materiału szybko odniósł się prezydent Rayo, Raul Martin Presa, który stwierdził, że "w tej szatni przebierali się Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo i nie narzekali". Hiszpańskie media zmieszały z błotem pracowników "Kolejorza", ale kibice madryckiego klubu przyznały Polakom rację. Remont tak przestarzałego obiektu jest koniecznością.
Teraz po rozum do głowy poszedł także Presa, który od lat stroni od inwestycji w stadion. I stronić będzie dalej. Z tym, że zaproponował wyprowadzkę z sypiącego się Estadio de Vallecas. - Mam wielki szacunek dla miasta, które jest właścicielem stadionu, ale Rayo musi odejść i opuścić stadion, który stanie się drugim "Lewis Sithar". Albo przeniesiemy się do nowoczesnej areny, która przynosi dochód, albo Rayo umrze - stwierdził i dodał, że nawet drużyny z niższych lig posiadają stadiony o lepszych standardach.
- Widzimy to na przykładzie trzech drużyn, które w tym roku weszły do najwyższej ligi (Elche, Real Oviedo i Levante - red.), które mają stadiony z 30 000 miejsc, strefy VIP. Albo dogonimy ten poziom dochodów, który prezentują również Sporting Gijon, Hercules, Recreativo i Real Murcia, albo zginiemy - mówił Presa, porównując Vallecas do dawnego stadionu klubu RCD Mallorca.
Lewis Sithar przestał być domem Majorki w 1999 roku, a od 2007 obiekt był nieużywany. Sportowa arena zaczęła się sypać, a w jej wnętrzu osiedlili się bezdomni. Po pożarze z 2011 roku podjęto decyzję o rozbiórce Lewis Sithar, która dobiegła końca trzy lata później.
Rayo potrzebuje nowego obiektu - to jasny przekaz Presy. Zwłaszcza, że Vallecas ma ograniczone możliwości rozbudowy ze względu na pobliskie budynki mieszkalne, z których można obserwować bez problemu to, co dzieje się na murawie. Taka decyzja prezydenta klubu może wywołać burzę wśród kibiców, którzy są sceptyczni co do wyprowadzki z ich ukochanej dzielnicy.
"Przeprowadzki klubów w obrębie miast nie są niczym dziwnym. W ostatnich dekadach doświadczyło ich wiele drużyn z różnych krajów. W Madrycie diametralnie miejsce "zamieszkania" zmieniło choćby Atletico Madryt, na którego dawnym obiekcie Estadio Vicente Calderon stoją dziś wielopiętrowe apartamentowce. W Polsce tylko w tym roku przeprowadził się choćby GKS Katowice. To jednak przypadki nieporównywalne z Rayo Vallecano, które swoją dzielnicę nosi w nazwie, reprezentuje ją i z której wyrosło. Bez Vallecas nie ma Rayo Vallecano. Bo też klub o takiej tożsamości mógł wyrosnąć tylko w tym konkretnym miejscu" - tłumaczył Michał Trela na Sport.pl.
