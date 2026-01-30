Legenda okryła się hańbą. Dożywotni zakaz

W 2024 roku w chińskiej piłce nożnej wybuchła gigantyczna afera korupcyjna i hazardowa. Wtedy dożywotnio zdyskwalifikowano 43 osoby, w tym wielu zawodników i działaczy. Ówczesne dochodzenie w sprawie wykazało ustawienie aż 120 piłkarskich spotkań. W aferę hazardową zamieszane były 41 klubów. W kwietniu 2025 roku poinformowano, że Li Tie, były piłkarz Evertonu i były trener reprezentacji Chin został skazany na 20 lat więzienia. Zarzucono mu korupcję, wręczanie i przyjmowanie łapówek.

Gigantyczna afera hazardowa w Chinach

Teraz wrócono do sprawy afery hazardowej w Chinach. Chiński Związek Piłki Nożnej (CFA) poinformował, że Li Tie i 72 inne osoby zostały dożywotnio zdyskwalifikowane. To nie koniec! Trzynaście czołowych klubów zostało również ukaranych odjęciem punktów i grzywnami za ustawianie meczów i korupcję. Wicemistrz Chin - Shanghai Shenhua został ukarany odjęciem aż dziesięciu punktów po rozpoczęciu nowego sezonu i grzywną w wysokości miliona juanów (ok. 500 tysięcy złotych). Najlepsza drużyna Chin - Shanghai Port rozpoczną sezon z pięcioma minusowymi punktami, a klub musi zapłacić 400 tys. juanów.

"Kary zostały nałożone po „systematycznym przeglądzie" i były konieczne, „aby wyegzekwować dyscyplinę w branży, oczyścić środowisko piłkarskie i utrzymać uczciwą konkurencję" - czytamy w oświadczeniu Chińskiego Związku Piłki Nożnej.

Wicemistrzowie, Shanghai Shenhua i Tianjin Jinmen Tiger, podlegają najsurowszym sankcjom: odjęciu dziesięciu punktów i grzywnie w wysokości miliona juanów (około 120 000 euro) po rozpoczęciu sezonu 2026 w marcu. Shanghai Port muszą liczyć się z odjęciem pięciu punktów i grzywną w wysokości 400 000 juanów.

W ubiegłym sezonie ligi chińskiej Shanghai Port w 30 spotkaniach miał 66 punktów, a Shanghai Shenhua zaledwie dwa mniej. Trzecie miejsce z 60 punktami zajął zespół Chengdu Rongcheng.

To nie pierwsza afera w chińskim sporcie. Trzy lata temu pisaliśmy o skandalu w chińskiej lidze koszykarskiej, gdzie za ustawianie meczów ukarane zostały dwa kluby: Shanghai Sharks oraz Jiangsu Dragons.