Bunt Benzemy w arabskim klubie! "Oszukany i upokorzony"

Karim Benzema przez 14 lat był piłkarzem Realu Madryt. Po opuszczeniu Santiago Bernabeu Francuz przeniósł się za darmo do Arabii Saudyjskiej. Nowym klubem zdobywcy Złotej Piłki zostało Al-Ittihad. Stało się to w lipcu 2023 roku. Francuz otrzymał trzyletni kontrakt, który gwarantował mu gwiazdorskie zarobki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Przez 2,5 sezonu Francuz rozegrał 83 spotkania w barwach saudyjskiego klubu. Zdobył w nich 54 bramki, a do swojego dorobku dołożył jeszcze 17 asyst. W bieżącym sezonie ośmiokrotnie trafiał do siatki w ligowych meczach, co plasuje go poza pierwszą dziesiątką klasyfikacji strzelców.

Karim Benzema "czuje się upokorzony"

Umowa Benzemy wygasa już za kilka miesięcy, ale porozumienie w sprawie jej przedłużenia jest daleko. Al-Ittihad obiecało bowiem, że warunki nowego kontraktu będą porównywalne, a może nawet i lepsze od tych uzgodnionych w 2023 roku. Okazuje się, że obietnice to jedno, a rzeczywistość - drugie.

Zobacz też: Polska dziwadłem na europejską skalę. Tego nie ma w żadnym kraju

Klub złożył ofertę przedłużenia umowy, która to jest wysoce niesatysfakcjonująca. Jak podaje Jose Felix Diaz na łamach AS, Francuz czuje się wręcz upokorzony propozycją. Karim Benzema ani myśli złożyć podpisu w takiej sytuacji. "Propozycja nie szanuje jego historii ani teraźniejszości z saudyjskim klubem. Był w końcu fundamentem sukcesów Al-Ittihad. Klub w poprzednim sezonie zwyciężył zarówno w lidze, jak i w pucharze. Ostatni raz krajowy dublet saudyjczycy świętowali w 2001 roku" - czytamy.

Chaos w Arabii. Benzema protestuje

38-latek uważa, że został oszukany przez klub i postanowił zaprotestować. Jak donosi Santi Aouna z redakcji Foot Mercato, Benzema odmówił występu w najbliższym spotkaniu Al-Ittihad. W czwartkowy wieczór drużyna zmierzy się na wyjeździe z dziesiątym w tabeli Al-Fateh.

Dużo więc wskazuje na to, że Sergio Conceicao, szkoleniowiec mistrza Arabii Saudyjskiej, będzie musiał poradzić sobie bez swojego najlepszego strzelca. Drugim najskuteczniejszym piłkarzem drużyny w rozgrywkach ligowych jest Steven Bergwijn, który zdobył pięć bramek. Holender jednak nie znalazł się w kadrze meczowej na dwa poprzednie spotkania.

Al-Ittihad zajmuje szóste miejsce w tabeli ligi saudyjskiej. Po 17. kolejce ma na koncie 30 punktów. Prowadzi niepokonane Al-Hilal. Dopiero trzecie jest Al-Nassr, czyli drużyna Cristiano Ronaldo.