Tekst, pod którym pojawiła się sonda portalu Gazeta.pl, dotyczył opinii Zbigniewa Bońka na temat najlepszego piłkarza w dziejach futbolu i reakcji kibiców na ten wybór. Temat szybko rozgrzał dyskusję, bo dotyka porównań między różnymi epokami, stylami gry i ikonami światowej piłki. Emocje widać nie tylko w komentarzach, ale przede wszystkim w liczbach, które dobrze oddają skalę różnic w ocenach. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek wprost o reprezentacji Polski! O tych słowach będzie głośno

Maradona zachwyca legendy, ale nie przekonuje większości. Wyniki sondy pokazują wyraźny podział

W sondzie największa grupa głosujących odpowiedziała przecząco na pytanie, czy Diego Maradona zasługuje na miano numeru jeden w dziejach futbolu. Aż 59,67 procent wskazań padło na odpowiedź ''nie'', co pokazuje, że wybór Bońka nie trafił do większości czytelników (wynik z dnia 29.01.2026 r.). Dla wielu osób legenda Argentyńczyka pozostaje niepodważalna, ale nie wystarcza to, by uznać go za numer jeden wszech czasów. Z drugiej strony niemal jedna trzecia głosów potwierdziła, że Maradona wciąż ma ogromne grono zwolenników. Dokładnie 31,82 procent uczestników sondy uznało go za najlepszego piłkarza w dziejach futbolu, co potwierdza, że jego styl gry i wpływ na piłkę nożną wciąż są wysoko oceniane mimo upływu lat.

sonda materiały redakcyjne

Brak jednoznacznego werdyktu mówi wiele o futbolu. Porównywanie epok wciąż dzieli kibiców

Rezultaty głosowania wskazują również na sporą grupę niezdecydowanych. 8,5 procent głosujących przyznało, że nie ma wyrobionego zdania, co dobrze oddaje skalę problemu z porównywaniem piłkarzy z różnych czasów. Inne tempo gry, inne boiska i inne realia sprawiają, że takie zestawienia zawsze będą budzić wątpliwości. Spór o miano najlepszego piłkarza wszech czasów nie dotyczy wyłącznie umiejętności technicznych. Dla jednych kluczowe są trofea i statystyki, dla innych magia boiska i wpływ na drużynę. To właśnie dlatego jedna opinia, nawet wygłoszona przez legendę futbolu, nie zamyka debaty.

Autorytet Bońka kontra opinia czytelników. Sonda pokazuje siłę własnych ocen

Wskazanie Maradony przez Zbigniewa Bońka nadało całej dyskusji nowy wymiar. Były prezes PZPN jest postacią, której głos w świecie piłki ma ogromne znaczenie, jednak wyniki głosowania pokazują, że czytelnicy chętnie konfrontują autorytety z własnym zdaniem. Dane sugerują, że kibice coraz częściej opierają się na własnych ocenach, a nie wyłącznie na zdaniu legend futbolu. W dobie łatwego dostępu do statystyk i archiwalnych nagrań każdy może sam wyrobić sobie zdanie. To sprawia, że podobne sondy stają się ważnym barometrem piłkarskich nastrojów.