Tylko dla niej przychodzą na mecze. Szaleństwo we włoskiej piłce

Giuliana Vigile robi furorę we włoskiej piłce. Jest nie tylko sędzią w niższych rozgrywkach w Italii, ale jednocześnie studentką oraz influencerką. Na Instagramie obserwuje ją ponad 100 tysięcy ludzi i jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport": cieszy się taką popularnością, że sama w sobie przyciąga kibiców do pojawiania się na meczach.
Giuliana Vigile
Włosi kochają piłkę nożną. Do tego stopnia, że namiętnie oglądają nie tylko mecze Juventusu, Interu Mediolan czy AS Romy, ale również zespołów z niższych klas rozgrywkowych. Na frekwencję na trybunach nie narzeka choćby grające w Serie B Palermo, a teraz wielu kibiców znalazło swojego nowego "faworyta". Chodzi o sędzinę Giulianę Vigile, która coraz bardziej przebija się we włoskim futbolu.

Nowa faworytka trybun we Włoszech. Giuliana Vigile robi fuforę

23-letnia Włoszka prowadzi spotkania w rozgrywkach Serie D oraz Eccellenzy (czwarty i piąty poziom rozgrywkowy w Italii). Podobno jednak ma potencjał, żeby w przyszłości brać udział w meczach największych gigantów włoskiego futbolu. Giuliana Vigile cieszy się też nietypową dla swojego zawodu popularnością, bo jest gwiazdą Instagrama. Obserwuje ją na nim ponad 100 tysięcy osób, a jej posty przyciągają liczne komentarze oraz polubienia.

Bliżej postać młodej sędzi przedstawiła ostatnio "La Gazzetta dello Sport". Okazuje się, że Vigile nie tylko pracuje w sporcie, ale studiuje na Uniwersytecie Bolońskim - jej kierunkiem są dyplomacja oraz stosunki międzynarodowe. Stara się też w międzyczasie dbać o karierę influencerską, przedstawiając na swoich kanałach kulisy pracy sędziego czy włoskiego futbolu w niższych klasach rozgrywkowych.

 

"La Gazzetta dello Sport" podkreśla: Giuliana Vigile może być nie tylko chwilową ciekawostką, ale osobą, która na długie lata zwiążę się z włoskim futbolem i nawet będzie jego wizytówką. Szczególnie że obecnie liczy sobie dopiero 23 wiosny i jest na początku swojej kariery.

