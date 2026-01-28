Tragiczne wieści z Dolnego Śląska. Nie żyje 38-letni piłkarz

Maciej Pomiećko zmarł 26 stycznia 2026 roku, miał 38 lat. Od dłuższego czasu walczył z poważną chorobą nowotworową.

Maciej Pomiećko przez lata bronił barw KS Rokita 1946 Brzeg Dolny

Informacje na Facebooku przekazał zespół KS Rokita 1946 Brzeg Dolny. Maciej Pomiećko przez długi czas reprezentował barwy klubu, był również ważną osobą dla lokalnej społeczności.

"Taki właśnie był – pełen ducha walki, niepoddający się przeciwnościom losu, zawsze dający z siebie wszystko. Tę cechę zapamiętamy na zawsze – zarówno na boisku, jak i poza nim" - w takich słowach piłkarza żegna jego klub, KS Rokita 1946 Brzeg Dolny.

Klub przekazał informacje o dacie i miejscu mszy żałobnej

W komunikacie klubu przekazano również informację o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych. Msza żałobna odbędzie się 30 stycznia 2026 roku (piątek), o godzinie 13:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Brzegu Dolnym, następnie nastąpi złożenie zmarłego do grobu.

- W imieniu całego klubu składamy najszczersze kondolencje żonie Monice, synowi Franiowi oraz całej Rodzinie i Bliskim. Zapewniamy, że w tym niezwykle trudnym czasie postaramy się okazać wsparcie i pomoc, na jaką tylko możemy. Maciej — dziękujemy Ci za lata spędzone w naszym klubie, za serce, zaangażowanie i walkę do ostatniego gwizdka. Na zawsze pozostaniesz częścią naszej historii - w takich słowach kończy pożegnalny komunikat klub.

Maciej Pomiećko w barwach KS Rokita 1946 Brzeg Dolny grał na poziomie polskiej trzeciej ligi.