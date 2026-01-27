Co dalej z mundialem w USA? "Wszystko jest zagrożone"

Stany Zjednoczone wspólnie z Kanadą i Meksykiem zorganizują tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Zbliżająca się impreza budzi coraz więcej wątpliwości w Europie, szczególnie krytyczni są Anglicy, którzy uderzają głównie w Amerykanów.

REKLAMA

"The Guardian" uderza w Amerykanów. Mocne słowa

Działania Amerykanów w mocno krytyczny sposób ocenia brytyjski portal "The Guardian". W publikacji zwrócono uwagę na wygórowane ceny biletów, ale również codzienne problemy Stanów Zjednoczonych, takie jak bezpieczeństwo, sprawiedliwość, wolność czy dalsze funkcjonowanie społeczeństwa.

"FIFA na każdym kroku wspierała jawnie skorumpowaną administrację. Teraz bezmyślna przemoc federalna utrudnia uzasadnienie organizacji Mistrzostw Świata w tym kraju. Bezpieczeństwo, sprawiedliwość, wolność, dalsze funkcjonowanie społeczeństwa – to wszystko jest zagrożone. Nawet dla wielu kibiców piłki nożnej w USA, gra, kiedyś nazywana 'najważniejszą z najmniej ważnych rzeczy', wydaje się teraz po prostu nieistotna" - czytamy w "The Guardian".

Zobacz też: Tak wygląda sytuacja finansowa Wisły. Królewski wszystko wyśpiewał

"Czy ktoś zechce wydać tysiące dolarów, żeby odwiedzić USA"

W publikacji mocny nacisk położono na kwestię bezpieczeństwa, podkreślając m.in. działania agentów federalnych, którzy w ciągu ostatnich trzech tygodni zabili dwie niewinne osoby. Problemem według "The Guardian" są też działania międzynarodowe Amerykanów, w tym brak wspólnego języka ze współgospodarzami mundialu.

"To kraj, który pojmał zagranicznego przywódcę, prawdopodobnie z naruszeniem prawa międzynarodowego. Kraj, który groził sojusznikom działaniami militarnymi o kontrolę nad obcym terytorium. To państwo, które wszczynało pozornie niekończące się kłótnie, w tym ze współgospodarzami Mistrzostw Świata – tymi samymi krajami, z którymi powinien stać ramię w ramię i witać kibiców piłkarskich z całego świata. Czy są to działania bezpiecznego kraju, przygotowanego na napływ zagranicznych turystów? Czy można się spodziewać, że ktoś zechce wydać tysiące dolarów, żeby je odwiedzić" - czytamy w "The Guardian"

Tegoroczny mundial rozpocznie się 11 czerwca, w meczu otwarcia zmierzą się Meksyk i Republika Południowej Afryki. Finał zaplanowano na 19 lipca.