Oto co robi Iordanescu po odejściu z Legii. "Odkąd wróciłem z Polski..."

Od czasu odejścia z Legii Warszawa Edward Iordanescu pozostaje bez pracy. Był łączony z powrotem do reprezentacji Rumunii, ale federacja na razie nie zdecydowała się na zmianę selekcjonera. 47-latek nie przejął także żadnego rumuńskiego zespołu.

Tym zajmuje się Iordanescu po odejściu z Legii

Były selekcjoner rumuńskiej kadry ma teraz sporo czasu wolnego. Przyznał w najnowszym wywiadzie, że ma teraz więcej czasu na śledzenie i analizowanie sytuacji w tamtejszej lidze. Jego zdaniem klubowa piłka w Rumunii notuje progres.

- Śledziłem naszą ligę jeszcze uważniej po powrocie z Polski. To bardziej wyrównane rozgrywki niż kiedykolwiek. Trwa zacięta walka o play-offy, dobrze wpływa ona na rywalizację - stwierdził Iordanescu w rozmowie ze "Sport Total FM".

Iordanescu poświęcił więcej miejsca trzem klubom, które dziś można uznać za największe w Rumunii. Mowa o CFR Cluj, Universitatei Krajowa i FCSB (dawna Steaua Bukareszt). W pierwszych dwóch były jesienią zawirowania na ławce trenerskiej.

Iordanescu ocenił sytuację rumuńskich potęg. Pracował w dwóch z nich

Jeśli chodzi o Cluj, to wszystko zaczęło się od odejścia Dana Petrescu w sierpniu z powodów zdrowotnych. Przejmujący po nim posadę Włoch Andrea Mandorlini nie poradził sobie, podziękowano mu po dziewięciu meczach. Dziś trenerem jest Daniel Pancu. Został nim dzień po tym, jak Iordanescu odszedł z Legii. To wykluczyło potencjalny powrót 47-latka, który dzisiaj bardzo chwali pracę Pancu (tylko jedna porażka w dziewięciu meczach).

- Wydaje się, że CFR Cluj wraca do formy. Gratuluję kierownictwu i Danielowi Pancu, który szybko odbudował drużynę - powiedział krótko.

Z kolei w Universitatei Krajowa trenerem jest dzisiaj Portugalczyk Filip Coelho. Zastąpił 11 listopada Mirela Radoia. Zdaniem Iordanescu Universitatea jest dziś najstabilniejszym zespołem w Rumunii. Ale uważa też, że to zasługa przede wszystkim byłego trenera, a Coelho nie potrzebował zbyt wiele zmieniać.

- Najbardziej konkurencyjną drużyną jest obecnie Universitatea Krajowa. Żałuję, że Mirel odszedł. Myślę, że w dużej mierze to jego zasługa, ponieważ położył podwaliny pod tę drużynę. Krajowa wygląda dobrze i ma szansę na mistrzostwo. Zobaczymy, czy uda im się dotrwać do końca. Były lata, kiedy tak to wyglądało i ostatecznie tracili grunt pod nogami - skomentował. Universitatea Krajowa to jedyny klub z wyżej wymienionej trójki, którego Iordanescu nie prowadził.

Zmiany nie zaszły jedynie w FCSB, tam pewną posadę ma od marca 2023 r. Elias Charalambous. Ale Iordanescu nie sądzi, by w najbardziej utytułowanym klubie w Rumunii nagle było lepiej. - FCSB jest w kryzysie. Wydawało się, że zaczyna odrabiać straty, ale tak naprawdę nie może wyjść z kryzysu - mówił Iordanescu, ubolewając nad sytuacją swojego byłego klubu.

Sam Iordanescu negocjuje z klubami ewentualną współpracę. Zainteresowane mają być zespoły z Półwyspu Arabskiego.

W tabeli ligi rumuńskiej Universitatea Krajowa prowadzi z dorobkiem 46 punktów po 23 meczach. Po piętach depczą jej dwa kluby z Bukaresztu - Rapid (45 pkt.) i Dinamo (44 pkt.). CFR Cluj jest dziewiąty (32 pkt.), a FCSB na 11. miejscu (31 pkt.).

Po 30 kolejkach liga rumuńska dzieli się na dwie grupy - mistrzowską (sześć zespołów) i spadkową (dziesięć drużyn).