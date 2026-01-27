PZPN szykuje gigantyczną zmianę. To ma być przełom

Teraz przed PZPN, jak i reprezentacją Polski kluczowe tygodnie. W ich trakcie trzeba przygotować wszystko pod kątem baraży o mistrzostwa świata 2026, które zaplanowano na koniec marca. Najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Albanią, a w przypadku zwycięstwa zmierzą się z Ukrainą bądź ze Szwecją. Stawką jest bilet na mundial. Okazuje się jednak, że nie tylko baraże zaprzątają głowę działaczy PZPN. Ci pracują nad innowacyjnym projektem, który wkrótce powinien wejść w życie.

Sekretarz generalny PZPN ogłasza. "Centrum VAR prędzej czy później musi powstać"

Łukasz Wachowski poinformował w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", że trwają prace nad uruchomieniem stacjonarnego centrum VAR. Ba, już w rundzie wiosennej powinno dojść do pierwszych prób. - Na początku będziemy realizować fazę testową na kilku stadionach, ale pod koniec rundy planujemy pełne uruchomienie centralnego VAR - zaczął sekretarz generalny PZPN. - Wszystko będzie zlokalizowane w Warszawie, w siedzibie PZPN przy Bitwy Warszawskiej, którą w ubiegłym roku pozyskaliśmy na własność. To był też jeden z elementów naszego pomysłu, aby ten budynek zakupić. Wiedzieliśmy, że centrum VAR prędzej czy później musi powstać - podkreślał.

Jak zaznaczył działacz, początkowo centrum VAR będzie wykorzystywane do meczów ekstraklasy. PZPN ma jednak ambitne plany i chce, by korzystać z niego również w przypadku I ligi czy Pucharu Polski. Na jakim etapie są obecne prace? - Wszystko zmierza do szczęśliwego finału. Za nami już etap ofertowy, czyli zostały rozstrzygnięte wszystkie niezbędne konkursy. (...)Wpłynęło kilka propozycji od największych światowych, nazwijmy ich - dostawców VAR. Wybraliśmy firmy z absolutnej czołówki. Tutaj nie ma żadnego przypadku ani ryzyka - zapewniał Wachowski.

Ekstraklasa niczym Liga Mistrzów?

- Z dużym prawdopodobieństwem przesiądziemy się na system Hawk-Eye, który jest stosowany przez FIFA i UEFA w największych rozgrywkach, czyli w Champions League, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w największych ligach w Europie i na świecie. Trwają procesy zakupu sprzętu, pierwsze prace operacyjne już u nas, na miejscu - dodawał. Pozostaje nam czekać na efekty prac PZPN-u. Czy okażą się sukcesem? Czy wozy VAR zostaną wycofane? Przekonamy się wkrótce.

Ekstraklasa wróci na boiska już w najbliższy weekend. Rundę wiosenną zainauguruje spotkanie Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice, które zaplanowano na piątek 30 stycznia na godzinę 18:00. Jak na razie nie wiadomo, w których meczach zostanie wykorzystane centrum VAR.