Portugalczycy zachwyceni Polakiem po meczu Porto. Oto jak go nazwali

Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski - cała trójka Polaków zagrała w poniedziałkowym meczu FC Porto. Dwaj pierwsi wystąpili przez pełne 90 minut, a ostatni pojawił się na końcowy kwadrans. Nasi obrońcy spisali się bez zarzutów. Co prawda Kiwior pod koniec meczu otrzymał żółtą kartkę, ale Porto nie straciło bramki i wygrało z Gil Vicente 3:0. Kolejne obiecujące wejście zaliczył także Pietuszewski. A jak oceniły ich portugalskie media?

Bednarek i Kiwior zasłużyli na pochwały. Tak piszą o nich Portugalczycy

Całkiem pozytywnie. Dziennik "A Bola" z całej trójki najbardziej docenił Jana Bednarka. "Prawdziwy mur. Dominujący w pojedynkach fizycznych, ważny dla powstrzymania gry powietrznej Gil Vicente i zawsze groźny w ofensywie przy stałych fragmentach gry. Mniej elegancki niż Thiago Silva, ale niezwykle skuteczny" - mogliśmy przeczytać.

Bednarek za swój występ otrzymał szóstkę w 10-stopniowej skali. Dziennikarze nikomu nie dali jednak noty wyższej niż 7. Szóstkę otrzymał także Jakub Kiwior, który tym razem wystąpił po lewej stronie defensywy. "Gra pełna wysiłku i wytrwałości. Początkowo miał trudności z Murilo, zwłaszcza w sytuacjach jeden na jeden, ale nigdy się nie poddał i spokojnie się poprawiał. W 83. minucie spróbował szczęścia z dystansu, pokazując pewność siebie. Dał radę, pomimo bardziej wymagających momentów w obronie" - podsumowano.

Drugi mecz Pietuszewskiego w Porto. Tak go ocenili

Ocenę niżej przyznano jedynie Pietuszewskiemu. Była to najniższa nota w zespole, ale 17-latek nie miał zbyt wiele czasu, by się wykazać. Mimo to również doceniono jego wkład. - Wszedł na boisko, aby dodać energii i rozszerzyć grę. Grał dobrze w defensywie i pomógł w opanowaniu wyniku w ostatnich minutach - stwierdzili dziennikarze.

Noty naszym piłkarzom, tyle że bez krótkich recenzji, wystawił również portal zerozero.pt. Bednarek otrzymał 7,4 (na 10 - red.), a Kiwior - 6,9, natomiast Pietuszewski - 6,6. Kolejną okazją, by zobaczyć ich w akcji, będzie mecz Ligi Europy z Rangers FC. Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 stycznia o godz. 21:00 czasu polskiego.