14 lat temu był bohaterem całej Polski. Teraz dokonał niezwykłego wyczynu

Przemysław Tytoń w tym sezonie rozegrał jeden mecz – z Excelsiorem w Eredivisie. Czekał na niego ponad pół roku - w sezonie 24/25 Polak wystąpił w 3 spotkaniach, a ostatnie z nich, z Ajaxem, odbyło się w maju 2025 roku. W hierarchii bramkarzy Twente Polaka wyprzedza niewiele młodszy od niego 35-letni Lars Unnerstall. W kolejce do gry są też wychowankowie holenderskiego klubu, więc Tytoń wchodzi do bramki tylko w krytycznych sytuacjach.

Przemysław Tytoń rekordzistą Eredivisie

Do takiej doszło przed meczem z Excelsiorem – w szerokiej kadrze zabrakło Unnerstalla, a pozostali w niej niedoświadczeni zawodnicy z akademii Twente. Dlatego też szansę dostał Polak, który ją wykorzystał: holenderska drużyna zremisowała z Excelsiorem 0:0. Twente jest obecnie 7. drużyną holenderskiej Eredivisie.

Jak zauważyło TVP Sport dzięki temu występowi Tytoń stał się najstarszym polskim piłkarzem, który zagrał w Eredivisie. W meczu z Excelsiorem miał 39 lat i 20 dni, czyli był o dwa miesiące starszy, niż Włodzimierz Smolarek, który w czasie gry w Utrechcie, wystąpił w meczu w wieku 38 lat, 8 miesięcy i 15 dni.

Co ciekawe, Twente prowadzi John van der Brom, były trener Lecha, a dyrektorem technicznym klubu jest jego wychowanek, Erik ten Hag. W składzie holenderskiego klubu występuje też Lucas Vennegoor of Hesselink, syn Jana Vennegoora of Hesselinka, byłego zawodnika PSV i Celticu.

Tytoń jest jednym z nielicznych wciąż aktywnych zawodników, którzy grali na Euro 2012. W meczu z Grecją wszedł na bramkę, gdy z boiska został wyrzucony Wojciech Szczęsny, po czym obronił rzut karny wykonywany przez Karagounisa. Wystąpił też w spotkaniu z Rosja i Czechami.

Polski bramkarz przed przejściem do Twente był zawodnikiem Ajaxu, a wcześniej grał w FC Cincinnati, Deportivo La Coruni, Vfb Stuttgart, Elche, PSV Eindhoven, Rody JC i Górniku Łęczna. Bramkarz jest wychowankiem Hetmana Zamość, klubu z jego rodzinnego miasta.