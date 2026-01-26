Luksusowa zabawka Lewandowskiego prosto z Polski. Kosztuje grube miliony

Jak czytamy na portalu "Trójmiasto.pl", "Sunreef Yachts to stocznia z Gdańska, która konsekwentnie rozwija się w segmencie luksusowych katamaranów i superjachtów". Marka poinformowała, że jej partnerem został kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

- Sunreef to dla mnie idealne dopasowanie. Od pewnego czasu obserwuję tę markę i widzę, że naprawdę się wyróżnia. Stawia na styl i kreatywność, ale jest też dynamiczna i ma świetną synergię ze światem sportu. Jednym z moich długofalowych planów jest spędzanie coraz większej ilości czasu na wodzie. Dziś mogę powiedzieć, że znalazłem jacht, który pozwoli mi to marzenie zrealizować - mówił 37-latek.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy powitać Roberta Lewandowskiego na pokładzie jako naszego ambasadora. Jego duch, charyzma i pasja do doskonałości idealnie wpisują się w nasze zaangażowanie na rzecz perfekcji i innowacji - powiedział Francis Lapp, założyciel i prezes Sunreef Yachts.

Oto, co zamówił Lewandowski. Ile kosztuje jego nowa zabawka?

Napastnik FC Barcelony postanowił zamówić w pełni spersonalizowany katamaran 80 Sunreef Power Next. Na jego pokładzie znajdą się m.in. garaż na skuter wodny, przestronne strefy wypoczynku jak flybridge, w którym odbywać będą mogły się spotkania towarzyskie oraz Ocean Lounge, który będzie pełnił funkcję beach clubu.

Oficjalnie nie wiadomo, ile kosztuje najnowsza "zabawka" Lewandowskiego, ale portal "Trójmiasto.pl" przybliża możliwą kwotę, jaką trzeba zapłacić za podobne modele i szacuje, że katamaran reprezentanta Polski będzie wart powyżej 50 mln złotych.

Co ciekawe, "Lewy" nie jest pierwszą postacią ze świata sportu, która podjęła współpracę z Sunreef Yachts. Piłkarz dołączy do dwukrotnego mistrza świata Formuły 1 Fernando Alonso oraz innego byłego kierowcy z królowej sportów motorowych, Nico Rosberga. W 2020 roku z kolei swój katamaran z gdańskiej stoczni odebrał Rafael Nadal, a jego jacht zdobył prestiżową nagrodę w konkursie World Yachts Trophies.

